Un hombre de nacionalidad uruguaya de 64 años murió este lunes tras saltar desde un avión para tirarse en paracaídas en Santa Fe. Según indican las primeras hipótesis, hay dos caminos para establecer por qué cayó al suelo sin resistencia y falleció al instante.

Por un lado, se cree que podría haber fallado el sistema de apertura del paracaídas; mientras que, por el otro, intuyen que quizás el sujeto podría haber tenido un problema de salud, quedó inconsciente en el aire y no consiguió activar el equipo.

El lugar del hecho fue en el Aeroclub Rosario, en la localidad de Alvear, en el kilómetro290 de la ruta provincial 21.

William José Venturini Icasuriaga perdió la vida al mediodía. Se encontraba allí junto con dos amigos con quienes iba a practicar saltos desde las alturas.

Los investigadores están tratando de esclarecer el caso, ya que no saben por qué no activó el dispositivo para no caer abruptamente contra la superficie.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) pudo determinar con sólidos argumentos que el paracaídas no se abrió, por lo tanto no se despegó de la vela, y mantiene la idea de que existen indicios que denotan que el hombre pudo haberse descompensado después de tirarse de una avioneta.

Según indicó la prensa local, la víctima tenía experiencia en este tipo de saltos. Fue asistido por el personal médico de una ambulancia del Samco de Alvear, quienes confirmaron su muerte.

Investiga el caso la fiscal Mariana Prunutto, a cargo de Homicidios Culposos. Fue ella quien ordenó algunas medidas que permitan saber qué fue lo que ocurrió.

Será clave el resultado de la autopsia, ya que confían en que ayudará a saber si falleció a raíz de una falla técnica o un problema de salud.

Fuente: NA