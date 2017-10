Tras su contundente triunfo en las elecciones legislativas, el Presidente de la Nación decidió apurar los cambios en el Gabinete. Ayer le pidió la renuncia al ministro de Salud Jorge Lemus y, según pudo confirmar Clarín de altas fuentes oficiales, avanzará con más variantes. La primera será en Agroindustria, donde el ministro Ricardo Buryaile dejará su cargo.

La situación de Buryaile es similar a la de Lemus: Mauricio Macri no está conforme con su gestión. No obstante, a diferencia del ministro de Salud, fuentes de Gobierno precisaron que el dirigente radical de Formosa recalará "en otro lugar importante" del Ejecutivo. Todavía no está confirmado quién será su reemplazante en Agroindustria, aunque el Gobierno lo oficializará en las próximas horas.

El cambio no deja de sorprender dado que Buryaile había resignado ser candidato en Formosa para mantener su lugar como ministro.

Ayer, el ahora saliente ministro había participado -a solo cinco horas de los "consensos básicos" anunciados por Mauricio Macri- de la firma de un acuerdo de readaptación del convenio colectivo de trabajo de la industria lechera, con la intención de dinamizar el sector luego de un año y medio de negociaciones entre las partes.

Ese acuerdo alcanza a unos 35.800 trabajadores y de la firma participaron el titular de Trabajo, Jorge Triaca, el de Producción, Francisco Cabrera, y el de Agroindustria, Ricardo Buryaile.