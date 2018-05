Desde el lunes y hasta el miércoles 16, habrá un nuevo Hot Sale, la feria de descuentos online que promueve la Cámara Argentina del Comercio Electrónico (Cace).

Hasta el momento, hay anotadas unas 450 empresas que ofrecerán rebajas y promociones en sus productos y servicios. Los rubros son de lo más variados: desde ropa, artículos para el hogar, autos y viajes, hasta electrónica, muebles, cosmética, etcétera, y uno que se sumó especialmente este año, el del Mundial.

¿Qué se puede esperar de este evento? ¿Las oportunidades de precios realmente valdrán la pena? Aunque los organizadores hablan de “megaofertas”, los descuentos dependerán más del producto y de la empresa. Además, es probable que la conveniencia pase más por el lado de las cuotas en el caso de comprar algo costoso, como un pasaje de avión o una gran pantalla, que por el precio final.

En cuanto a viajes, por ejemplo, por la experiencia de años anteriores, las ofertas son puntuales, con algún descuento para fechas de temporada baja y con un cupo limitado en la cantidad de lugares. En cambio, las firmas sí promocionan 12 o 18 cuotas sin interés, que salvo contadas ocasiones, habitualmente no corren.

Aunque todavía no se conocen los productos y sus precios, quienes tienen disponibilidad para viajar en cualquier fecha pueden sacar provecho. Para el que está pensando en las próximas vacaciones de julio o de verano, difícilmente pueda obtener precios muy bajos para esas fechas.

Respecto de otros rubros, como los de la ropa y la electrónica, el que tenga algún interés particular debería comenzar ahora a verificar y comparar precios. No siempre lo que está en la web en este tipo de eventos es lo más barato o conveniente del mercado. Se generan grandes expectativas; los usuarios creen que todo va estar a mitad de precio, pero la mayoría de las veces no es así.

Expectativas

Pese al contexto económico actual, las expectativas de venta son buenas. “Esperamos vender seis mil millones de pesos, frente a los 3.700 millones del año pasado”, aseguró Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cace.

Este año, participan 470 empresas, con más de seis mil ofertas.

Para llegar a esa proyección, la entidad empresaria destaca el crecimiento del comercio electrónico, calculado en más del 50 por ciento por año. Por otro lado, la institución confía en el Mundial de Fútbol, que se disputará próximamente en Rusia, y que siempre despierta la fiebre consumista, sobre todo en el sector de productos electrónicos.

Tres días para obtener beneficios

El Hot Sale será del 14 al 16 de mayo. Ya se puede ingresar para ver las firmas que participarán: http://www.hotsale.com.ar

Este año, más de 470 empresas expondrán productos en oferta. Para encontrarlos, se puede ingresar por rubros.

La forma de pago más extendida en la web es con tarjeta de crédito. Lo mejor es conocer el saldo de antemano y tener el plástico habilitado para compras on line.

Esa información se puede consultar por teléfono en las propias compañías emisoras de este medio de pago: American Express, 0810-555-8000; Diners, 0810-666-3663; MasterCard, 0810-222-2002; Naranja, 0810-333-6272; Nativa, 0810-333-6284 y Visa, (011) 4379-7777.

Algunas sugerencias para evitar sorpresas

Entre otros aspectos, hay que verificar el sello de la Cace.

Para hacer buenas compras, la primera recomendación es no dejarse llevar por los porcentajes de descuento.

Es muy fácil perder noción de la realidad con porcentajes del 60 o el 80 por ciento. Por eso, lo que hay que revisar es el precio final del producto.

Como el sitio http://www.hotsale.com.ar ya está habilitado, con los rubros y las marcas participantes, desde ahora se puede hacer un barrido por todos e ir tomando precios en las tiendas virtuales y en los negocios físicos para luego tenerlos de referencia y comparar.

Otro punto importante es el del costo de envío: es probable que en un sitio haya una oferta excelente, sin embargo, cuando se llega al carrito, el envío es excesivo y hasta devora el descuento. Para eso, hay que elegir tiendas que ofrezcan un bajo costo de envío y distintas modalidades de entrega.

Los organizadores del evento virtual recomiendan registrarse en el sitio antes del próximo lunes para recibir las novedades con anterioridad. Al mismo tiempo, seguir las cuentas oficiales, donde se publicarán las ofertas del evento.

Por cuestiones de seguridad, lo recomendado es acceder a las tiendas que participan del evento a través del sitio de Hot Sale o de las comunicaciones oficiales con ofertas. Es importante verificar que la tienda de interés tenga el sello de la Cace en su web.

