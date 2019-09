Junto a un grupo de estudiantes. Mauricio Macri, anunció que todos los beneficiarios del Programa Becas Progresar que posean a su nombre una línea de celular, van a recibir un abono de $300 por mes por un periodo de 6 meses.

El Gobierno nacional anunció ayer dos medidas para usuarios de telefonía móvil que beneficiará a una amplia franja de usuarios de celulares en el país, especialmente de los sectores de bajos recursos: Por un lado se decidió extender hasta diciembre el congelamiento de las tarifas de la telefonía móvil prepaga y, por otro, el presidente Mauricio Macri anunció que se otorgará un crédito de $300 por mes para su línea de celular a los beneficiarios de las becas educativas Progresar, que representan un universo potencial de 552.000 personas. Este beneficio se extenderá por un período de 6 meses.



La primera de las iniciativas extiende una de las "medidas de alivio" que está vigente desde comienzos de mayo. Se trata del congelamiento de los precios de líneas de telefonía móvil prepaga, parte del paquete de anuncios lanzados a fines de abril, que incluyó la suspensión de aumentos de tarifas de servicios públicos y el transporte y la creación del programa Precios Esenciales (estableció una canasta de 64 productos con precios fijos).



Esta medida comprende a más de 35 millones de líneas activas a nivel nacional, que ofrecen precios más caros que los planes con abonos o pospago y son utilizados mayoritariamente, por segmentos poblacionales de menores ingresos. Según estimaciones del sector, representan el 60% del mercado de celulares del país. La decisión involucra a los tres grandes operadores (Personal, del grupo Telecom; Movistar y Claro, de la mexicana Telmex), que aplicaron su último ajuste tarifario para este segmento de planes en abril.



El paquete de medidas incluye, además, la bonificación de consumos mensuales para estudiantes que reciben las becas Progresar, a cargo de la Anses. El plan comprende la entrega de $300 mensuales durante 6 meses a los beneficiarios que tengan una línea de celular a su nombre.



En el caso de que el usuario utilice una línea prepaga, el monto se acreditará automáticamente en la cuenta, mientras que aquellos que utilicen una línea pospago recibirán un descuento equivalente en su factura mensual.



Si bien hoy en la Argentina hay 552.000 beneficiarios de becas Progresar, el alcance del plan será menor porque, según estiman en el Gobierno, un grupo de estos jóvenes utiliza un celular a nombre de otra persona o dentro de un grupo familiar, situación que los excluye de esta bonificación.



El trámite de inscripción se puede realizar a través de la web de Progresar (https://www.argentina .gob.ar/educacion/becasprogresar) donde se solicitarán los datos del becario y éste recibirá un mail de confirmación en caso de que todo esté en condiciones. Esta opción estará habilitada a partir del 7 de octubre y el plazo en que estará disponible será de 15 días.

"Somos parte de la solución", dijo Macri

El presidente Mauricio Macri, que opta a la reelección en las elecciones del 27 de octubre próximo, se describió ayer como "parte de la solución, no del problema" en medio de la crisis que vive el país,



al considerar que su Gobierno llegó para "resolver problemas estructurales" que hace décadas que existen. "No tengan dudas que podemos. Sí podemos y estamos pudiendo. Así que sí se puede sacar a este país adelante para que todos sean felices", expresó el mandatario en el acto de inauguración de unas obras en la localidad bonaerense de Saladillo. Para el presidente, el que gobierna debe rendir cuentas y explicar lo que hace "cerca de la gente con honestidad". "A partir de eso, con un poco más de tiempo vamos a ir resolviendo problemas económicos que arrastramos hace décadas". "Porque nosotros somos parte de la solución, no del problema. Vinimos a resolver problemas estructurales que hace décadas que este país no resuelve. Juntos trabajando como lo estamos haciendo, dándonos la cara, mirándonos a los ojos, las cosas se van a ir resolviendo", enfatizó.

Largan las marchas del "Sí se puede" hoy

El presidente Mauricio Macri amplió la convocatoria a las marchas del "Sí se puede" a ciudades de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que visitará entre el martes y jueves próximos, como parte de la movilización de las 30 ciudades que arrancará hoy en Barrancas de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. El jefe del Estado busca sumar apoyos en un intento de revertir la derrota electoral de las PASO el 27 de octubre.



Macri dará el puntapié inicial a la gran marcha del #Sisepuede hoy, desde las 17, en Barrancas de Belgrano, cuando junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, arribe en tren a la remozada estación del ferrocarril Mitre para encabezar la primera de las movilizaciones.



La siguiente parada será el lunes en la provincia de Buenos Aires, donde junto a la gobernadora, María Eugenia Vidal, visitará la ciudad de Junín.



El Presidente publicó en sus redes sociales las nuevas convocatorias y llamó a sus seguidores a acompañarlo."Este martes hacemos la tercera marcha del #SíSePuede. Vamos a estar en Tránsito, Santiago Temple y Río Primero. Te espero. Por favor avisale a tus conocidos que nos vemos ahí. Vamos Córdoba!!! #YoVoy", escribió. "El miércoles voy a estar en Santa Fe con La Marcha del #SíSePuede. Vamos a varias localidades: Esperanza, Rafaela, Humboldt y Nuevo Torino. Nos vemos ahí. #YoVoy", añadió Macri.