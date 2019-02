El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que no se prevén sobresaltos con el dólar para este año, negó que tenga lugar una reforma laboral en la Argentina aunque sí una "modernización" encabezada por el ministro de Producción y Empleo Dante Sica, ratificó que no se destinarán más recursos fiscales a apoyar nuevos proyectos en Vaca Muerta, y aseguró que "la inflación va a poder bajar año tras año, de manera persistente".

En una entrevista al diario La Nación, Dujovne sostuvo que la Argentina tiene "un programa financiero muy sólido, en el cual no necesitamos acceder a los mercados externos durante este año, y probablemente, depende de cómo sigan los niveles de renovación de la deuda, tampoco el año próximo".

El titular de Hacienda aseguró que "ahora sí tenemos las condiciones básicas como para que la inflación pueda mostrar un descenso gradual. En 2019 la inflación va a ser sustantivamente más baja que en el año 2018".

A la vez, admitió que "la expectativa inicial del Gobierno fue demasiado optimista acerca de cuáles eran las chances de bajar drásticamente la inflación en un contexto en el cual todavía el Banco Central financiaba el Tesoro, y en el cual había que salir del cepo, lo cual implicaba ofrecer un tipo de cambio oficial distinto que el que reconocía el gobierno precedente; y había que normalizar el precio de los servicios públicos. En ese contexto era muy difícil bajar la tasa de inflación".

"Ahora, lo que se ha logrado finalmente es tener una tasa de inflación en la cual ya tenemos un tipo de cambio competitivo, normalizado el precio de los servicios públicos, y eliminado el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Es decir, tenemos una tasa de inflación parecida a la que tenía el kirchnerismo, pero habiendo resuelto todos los problemas, y sin prohibiciones a importar y exportar", puntualizó.

Vaticinó que "a partir de ahora, el camino que hemos recorrido nos permite sí pensar de manera realista en que la inflación va a poder bajar año tras año, de manera persistente, a menos que suframos shocks externos de magnitud. Pero sin que ello ocurra, ahora sí tenemos las condiciones básicas como para que la inflación pueda mostrar un descenso gradual. En 2019 la inflación va a ser sustantivamente más baja que en el año 2018".

Sobre la incidencia de la economía en las elecciones, el Ministro dijo: "No puedo negar que hay un componente económico en el voto, pero creo que la sociedad no se va a enfocar solamente en variables de corto plazo, sino que va a reconocer el esfuerzo que se ha hecho durante estos 4 años", dijo.

"No se puede subestimar a la sociedad argentina y pensar que no se dan cuenta de cuál fue el punto de partida, y que no podíamos seguir viviendo con cepos, con reservas que caían todos los años, con prohibiciones a importar, con prohibiciones a exportar, en default, sin pagar por los servicios públicos, con una emisión monetaria descontrolada. Y a pesar de que la inflación no esté en el lugar que todos queremos, también no va a querer volver atrás", sostuvo.

Acerca de la prioridad del gobierno en materia económica para este año, Dujovne no dudó en señalar que el objetivo es "consolidar la estabilidad. Nosotros tenemos que hacer una corrección fiscal cercana a los dos puntos y medio del PBI este año. Es un desafío muy exigente, vamos a ser exitosos en lograrlo, pero eso implica un nivel de coordinación con el resto de los ministerios muy grande, porque tenemos que administrar la escasez de manera inteligente, y ese es mi principal foco para este año. La economía argentina está mucho más sólida hoy que la que teníamos unos años atrás", puntualizó.

Finalmente, Dujovne tuvo definiciones sobre supuestos cambios de interpretación en la resolución 46 sobre subsidios a las petroleras en Vaca Muerta. Tras negar que se haya tratado de un cambio en las reglas de juego en materia de inversiones, el ministro precisó: "Nosotros interpretamos que hemos mantenido las reglas de juego. La resolución 46 establecía un sendero de precios para determinados volúmenes de producción, que los seguimos reconociendo".

"Por supuesto había muchas empresas que tenían una expectativa de poder ver aprobados sus proyectos, pero fue tal el éxito que tuvo el desarrollo de Vaca Muerta que hoy no podemos destinar más recursos fiscales a apoyar nuevos proyectos, puesto que ya contamos con una producción de gas que abastece al mercado interno. De hecho, hoy la Argentina también está exportando gas", aclaró.

Fuente: Télam