El jefe de Gabinete y precandidato presidencial por el Frente de Todos (FdT), Agustín Rossi, afirmó hoy que el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, no se encuentra "en las posibilidades de un acuerdo" con la coalición oficialista y sostuvo que, por el contrario, "siempre tuvo mejor relación con Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio)".



"Schiaretti nunca estuvo con nosotros. Fue el único gobernador peronista que en 2019 no apoyó la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Siempre tuvo mejor relación con Cambiemos que con nosotros. Nadie lo computa a Schiaretti en las posibilidades de un acuerdo con nosotros", afirmó Rossi en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM 990.



De esta forma, el funcionario se pronunció sobre la posible incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio (JxC), una iniciativa que impulsa el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, que fue apoyada por el gobernador jujeño y titular de la UCR, Gerardo Morales, y que generó tensiones dentro de la coalición opositora. .



Además, en la entrevista que brindó esta mañana, Rossi ratificó su precandidatura presidencial dentro del marco del Frente de Todos y dijo que se siente "preparado, capacitado y con energía", y que cuenta con la "claridad de hacia dónde tiene que ir Argentina en los próximos años".



"Tengo buen diálogo con (el embajador de Brasil) Daniel Scioli, con (el ministro de Interior, Eduardo) 'Wado' de Pedro, con (el ministro de Economía, Sergio) Massa. Mi voluntad de ser candidato no me inhabilita las buenas relaciones con el resto de la dirigencia política. Voy a trabajar para que le 24 de junio haya una lista presentada en la Justicia Electoral que diga 'Agustín Rossi presidente'", remarcó.



Asimismo, Rossi señaló que Massa "es un ministro que cuenta con el apoyo de todos los sectores de la coalición" y destacó que valora "en lo económico y político el esfuerzo que está haciendo en economía".



"Estamos más cerca de unas PASO y sería deseable porque nos permitiría movilizar al conjunto de nuestra fuerza política a lo largo y ancho del país. Hay que ser respetuoso de las evolución natural del proceso interno del FdT", reflexionó.



Rossi reiteró que "el único espacio político que tiene garantizado entrar al balotaje es el peronismo", una vez finalizadas las PASO, "con una fórmula electa y con todos trabajando unívocamente".



"El dilema lo tienen la oposición y (Javier) Milei. JxC primero dejó crecer a Milei porque le parecía simpático y nos decía cosas que ellos no se animaban. Ahora, como los cuervos, les están picando los ojos", agregó.

TÉLAM