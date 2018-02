El abogado de la familia de la periodista Débora Pérez Volpin, Diego Pirota, sostuvo que las perforaciones que encontraron en el esófago y el estómago de la legisladora durante la autopsia "fueron generados sin ninguna duda durante la endoscopía".

El letrado aseguró en diálogo con TN, que después de conversar con los peritos de parte "el sentido común nos dice que ella no entró con esas perforaciones".

"No necesito tener más resultados para entender que las lesiones se provocaron en la endoscopía. Entendemos que si ingresa una persona sana, que no presenta ninguna lesión, a realizarse un procedimiento y a los 18 minutos fallece, no se necesita ninguna medida de prueba para entender que esas lesiones se provocaron durante el procedimiento. Ahora hay que determinar si se provocaron por una falta de prudencia", explicó.

Se trata de uno de los puntos clave de la causa que investiga como homicidio culposo la muerte de Pérez Volpin, que falleció el martes mientras se practicaba una endoscopía en el Sanatorio de la Trinidad.

Pirota aclaró que aún "faltan los estudios microscópicos para saber por qué se generaron esas lesiones, si es que alguna fue intencional por algún procedimiento o por algún otro motivo".

A la hora de hablar de la investigación, el abogado dijo que la familia de Pérez Volpin "quiere la verdad, no una venganza". Y aclaró: "Necesitamos saber la verdad sea cual sea, no necesariamente que haya un culpable, si no hay ningún profesional responsable y hay otra explicación lo vamos a aceptar".

Fuente: TN