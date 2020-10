La revista estadounidense Time eligió a la legisladora porteña Ofelia Fernández (Frente de Todos) como una de las diez líderes mundiales de la nueva generación por su compromiso con el aborto legal, seguro y gratuito.

“Para muchos jóvenes de 20 años, la cuarentena por coronavirus significó largas horas de clases universitarias remotas o viendo Netflix”, comienza el artículo publicado por el medio estadounidense. “Para Ofelia Fernández, la legisladora más joven de América Latina, significó llevar una legislatura de la ciudad al living de la casa de su madre”.

La publicación hace énfasis en el debate en el Congreso para legalizar el aborto y la intervención que Fernández tuvo en ese espacio cuando era una militante estudiantil. Por supuesto, también se destaca su asunción como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires cuando tenía 19 años.

“Ofelia ya era un icono de la llamada ‘ola verde’ de Argentina: el movimiento por el derecho al aborto que ha sacudido al país y a la región en los últimos años exigiendo el fin de las prohibiciones del aborto que están vigentes en todas las áreas, excepto en unas pocas. En 2018, mientras el Congreso de Argentina debatía un proyecto de ley para legalizar el aborto electivo, Fernández advirtió a una sala llena de legisladores por no escuchar a su generación y por promover los abortos clandestinos: ‘Somos nosotras las que abortamos, y ahora depende de vos darnos el derecho a decidir. Si no es así, solo sepan que nos está enviando a morir en su guerra, sin nuestro permiso’”, se lee en la nota de Time dedicada a Ofelia.

Además, la legisladora porteña es protagonista de un video donde cuenta sobre la importancia de la militancia juvenil para cambiar las viejas estructuras del poder.

Fernández señaló que recibe mensajes agresivos y amenazas de muerte a través de sus redes sociales. “La verdad es que me molesta, pero tengo que recordarme a mí misma que están haciendo esto no solo para que renuncie, sino también para desanimar a cualquier chica que me vea y se sienta inspirada a dar un paso al frente e involucrarse en el activismo estudiantil, los sindicatos o la política. Así que tengo que resistir”, dijo en Time.

Los otros elegidos como parte de los “líderes de la próxima generación” son la jugadora de bádminton de la India, Manasi Joshi; la cantante pop estadounidense Halsey; la boxeadora canadiense Kim Clavel; el diseñador holandés Bas Timmer; la referente trans del Reino Unido, Munroe Bergdorf; el cantante nigeriano Burna Boy; la científica australiana Emma Camp; la comediante estadounidense Ziwe Fumudoh; y el ingeniero tunecino Mohamed Dhaouafi.