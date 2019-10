Ahora en Buenos Aires. El del domingo pasado fue el primer debate presidencial obligatorio y el domingo próximo será el turno del segundo, en la Universidad de Buenos Aires.

El consultor Raúl Aragón divulgó un sondeo de opinión que reveló la polarización que mostraron Mauricio Macri y Alberto Fernández en el primero de los debates presidenciales.



Según el estudio sobre 1.500 casos, el 43,1 por ciento de los consultados cree que Fernández ganó el debate del domingo pasado en Santa Fe, mientras que un 34,2 por ciento se inclinó por la exposición del presidente Macri.



La encuesta fue realizada la misma noche del debate, a mayores de 16 años residentes en el área metropolitana de Buenos Aires en condiciones de votar. El trabajo ubica en el tercer lugar de preferencias a Roberto Lavagna, con 4,1 por ciento, y luego a Nicolás del Caño, con 3,3 por ciento.



Para Aragón, el economista liberal José Luis Espert quedó quinto, con 3,1 por ciento y Juan José Gómez Centurión sexto, con apenas 1,1 por ciento. La encuesta agrega un alto nivel de indecisos, con 11 por ciento, que no supieron responder quién fue el ganador del primer round entre los candidatos presidenciales.



Desde Federico González y Asociados, analizaron sólo el desempeño particular discursivo de cada candidato, en el que coincidieron que Fernández "resultó un claro ganador del debate" ya que "se lo vio firme y seguro. Reveló astucia y rapidez mental al replicar en tiempo real las afirmaciones de Mauricio Macri. Abundó en respuestas concisas e inteligentes".



Respecto al presidente, consideraron que "el desempeño más bien mediocre pasó desapercibido. Porque, más allá de debilidades o aciertos puntales, Mauricio Macri no pudo perforar su propia zona de confort. A nivel del contenido, algunas de sus afirmaciones fueron acaso verosímiles, aunque la mayoría resultó dudosa y/o negadora de lo obvio. Esa mixtura entre lo verosímil y lo falso dejaron una impronta de desempeño gris. Con sabor a poco".



Según el análisis, Lavagna utilizó "un tono monocorde que opacó sus ideas" y "su intervención en el bloque de economía estuvo por debajo de lo que su saber e historial hacían prever" y "fue su principal debilidad". Sin embargo, a Espert lo observaron "firme, seguro, dominando la escena y muy natural. Quizás fue el candidato que pareció expresarse con mayor naturalidad".



La apelación del candidato presidencial Nicolás Del Caño "a elementos simbólicos como el minuto de silencio por los muertos en Ecuador y el pañuelo verde fueron acaso excesivos y desvirtuaron la naturalidad de su discurso", opinaron y agregaron: "Gómez Centurión manejó mal los tiempos. Y en algunos pasajes fue literalmente reiterativo. Esto le restó valor a su actuación".



"Es muy difícil decir quién ganó el debate pero Alberto Fernández me pareció más solvente, práctico y emocionalmente estuvo por encima del resto. Sin embargo, Macri al principio estuvo muy nervioso, sin poder terminar bien lo que iba a decir y a Lavagna le faltó emotividad", dijo el encuestador Gustavo Córdoba. Según su visión, el candidato presidencial José Luis Espert "encontró el tono más adecuado: emocional, simple y pegando en lo emotivo".