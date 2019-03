Florencia Kirchner está en Cuba. En el marco de la causa Los Sauces, la Justicia le dio tiempo hasta el 4 de abril para regresar a la Argentina. Sin embargo, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, aseguró que la hija de la ex mandataria "no está en condiciones de regresar al país".

El letrado se refirió a la salud de Florencia. En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por Futurock, Beraldi aseguró: "Son los médicos los que va a indicar los pasos a seguir, su salud está primero".

Al mismo tiempo, que abogado de la ex presidenta señaló: "Lo más importante es preservar la salud de ella, hasta que no se le dé el alta, no corresponde que Florencia vuelva al país".

Beraldi recordó que "Florencia está a derecho y cumplirá con todos los trámites que el Tribunal entienda necesarios", y agregó: "Nos llama la atención la utilización política que se está haciendo de este tema".

El Tribunal Oral Federal 5, que entiende en el caso Los Sauces, solicitó además que se presente dentro de los próximos 7 días la historia clínica completa de la hija de la ex Presidenta.

Florencia sufre como "diagnóstico principal (definitivo): trastorno de estrés postraumático" y "otros diagnósticos: síndrome purpúrico, polineuropatía sensitiva desmielinizante, amenorrea, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores", según el informe médico que publicó la propia Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter. Los médicos cubanos dijeron que no está en condiciones de viajar en avión.

El Cuerpo Médico Forense analizó el caso y dictaminó que necesitan ver la historia clínica completa cuando los estudios finalicen y que hasta tanto eso ocurra es recomendable que no viaje en avión por los padecimientos que tiene y porque se está realizando estudios.

El fiscal del juicio Los Sauces, Diego Velasco, le pidió a la defensa de Florencia Kirchner que en un plazo de 30 días presente la historia clínica completa y una fecha posible de regreso de Cuba.

En este sentido, Beraldi recordó que "no hay ningún elemento en la causa, en el trámite del proceso, que justifique que Florencia Kirchner deba venir a la Argentina con alguna premura, más si está ante un problema de salud que está acreditado".

Este martes, el TOF 5 dispuso que la prórroga para permanecer en la isla sea de 15 días corridos desde el 21 de marzo y hasta el 4 de abril. También dispuso que sea "provisoria", por lo que las fuentes consultadas señalaron que puede modificarse ante la presentación de los estudios.

"Lo que pidió el Tribunal son documentos que nosotros íbamos a acompañar en los próximos días porque acredita la situación en la que se encuentra Florencia", explicó el abogado.

Finalmente, Beraldi insistió en que "todo va a depender de la salud de Florencia. La única obligación que tiene una persona sometida a un juicio oral y público es presentarse cuando el juicio se inicie y acá ni siquiera tenemos fecha para saber cuándo eso se va a producir".