De manera sorpresiva y a través de un decreto, la vicepresidenta Gabriela Michetti eliminó el canje de pasajes por efectivo en el Senado, una práctica que fue muy cuestionada en el último tiempo por la gran cantidad de dinero extra -además del sueldo- que conseguían los legisladores por no utilizar sus viáticos.



La norma entró en vigencia el 1 de julio. Así las cosas, a partir de ahora todos los empleados del Senado podrán solicitar diez pasajes por mes, ya sean terrestres o aéreos, que serán "nominados, intransferibles, con vencimientos mensuales, no renovables y no canjeables, para su uso dentro del territorio nacional".



También podrán elegir entre cuatro de las siguientes opciones:



La asignación de doce (12) tramos aéreos innominados para su uso, ida y vuelta, dentro del territorio nacional, con validez mensual, no renovables y no canjeables, más la asignación de veinte (20) pasajes terrestres para su uso dentro del territorio nacional, con validez mensual, no renovables y no canjeables.



La asignación de doce (12) tramos aéreos innominados para su uso, ida y vuelta, dentro del territorio nacional, con validez mensual, no renovables y no canjeables, más la percepción mensual de una suma fija no remunerativa en concepto de Movilidad de $10.000.



La percepción mensual de la suma fija no remunerativa, en concepto de Movilidad de $20.000, más la asignación de veinte (20) pasajes terrestres para su uso dentro del territorio nacional, con validez mensual, no renovables y no canjeables.



La percepción mensual de una suma fija no remunerativa, en concepto de Movilidad de $30.000 .