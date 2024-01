El Frente de Todos busca el apoyo de al menos cuatro legisladores para obtener el número que le permita formar quorum para iniciar la sesión especial del Senado pedida para el próximo jueves con la intención de rechazar el DNU 70/23 de desregulación de la economía que propone el presidente Javier Milei.

El interbloque encabezado por el formoseño José Mayans le solicitó a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que la sesión sea convocada para el próximo jueves 1 de febrero desde las 14.

Los legisladores del FdT son la primera minoría de la Cámara alta con 33 bancas y los cuatro que necesita para formar quorum deberá ir a buscarlos a los bloques minoritarios, como los peronistas disidentes de Cambio Federal o los que responden a gobernadores de partidos provinciales que integran Unidad Federal, ya que tanto el radicalismo como el Pro no se prestarán a la jugada.

En esos bloques, en tanto, dejaron trascender que no prestarían el quorum, aunque están en desacuerdo con el DNU. Sin embargo, ataron su postura a lo que ocurra la semana que viene con el proyecto de ley "Bases" que sería debatido en la Cámara de Diputados y que contiene artículos que afectarían la economía de sus regiones. En ese sentido, desde el despacho de la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, afirmaron que la legisladora "no acuerda en nada con el kirchnerismo"; mientras que el entrerriano Edgardo Kueider dijo en varias oportunidades que la Corte Suprema debe intervenir en el asunto porque "si no se expide puede ser peligrosísimo".

Los K también apuntan a la senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, que aún no se pronunció sobre el tema.

La sesión especial para debatir el DNU, de todos modos, debe aún ser convocada por Villarruel en fecha y día a confirmar porque, si bien el FdT la agendó para el próximo jueves, es potestad de la Presidencia de la Cámara establecer cuándo podría realizarse. Al respecto, desde la Presidencia del Senado indicaron que esta semana no saldrá la convocatoria porque Villarruel realizará una ronda de consultas entre los jefes de los bloques para poner día y hora, teniendo en cuenta la situación política que se generará cuando comience a debatirse la Ley "Bases" en Diputados.