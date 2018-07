El senador Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa) anunció este domingo que finalmente votará en contra de la legalización del aborto. "Después de mucho analizarlo, he decidido no acompañar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo", adelantó el senador oficialista.

Así, ensancha más la ventaja del "no" para la sesión del miércoles 8, cuando el Senado votará el proyecto de aborto legal.

Marino -es vicepresidente segundo del Senado y presidente de dos bicamerales- aparecía hasta ahora como uno de los senadores en duda sobre cómo votaría.

Trascendió que el pampeano se definió por votar en contra a raíz de las audiencias públicas en el Senado.

“Cuando comenzó el debate en el Senado anuncié que me tomaría un tiempo a estudiar el tema y sobre todo para escuchar a todos los pampeanos pero que mi decisión la sabrían antes del debate en el recinto y así lo estoy manifestando. Yo no especulo como lo hicieron algunos diputados. Me tomé el tema con la seriedad que amerita”, sostuvo el legislador.

Respecto a las razones que lo llevaron a tomar esa decisión, Marino resaltó que no es una cuestión de “pensamiento personal” sino que su intención es representar a la sociedad pampeana, la cual, en su mayoría, le manifestó estar en contra de la legalización.

El actual gobernador de La Pampa, el peronista Carlos Verna, jugó a favor de la legalización del aborto e hizo que dos diputados de su provincia votaran a favor de la iniciativa.

Ahora Marino, quien aspira a gobernar su provincia, se diferencia de Verna con el aborto.

“Estuve reunido con decenas de personas y grupos representantes de ambas posturas. Además mantuve vía mail, teléfono y redes sociales cientos de conversaciones con pampeanos que me manifestaron su opinión. En una ley tan controversial como esta, donde no hay amplios consensos no importa mi postura personal, considero que lo mejor es escuchar e intentar trasladar el pensamiento de quienes me eligieron para representarlos”, aseguró el radical.

Y agregó: "Tuve reuniones con muchos jóvenes estudiantes que solicitaron darme su opinión. Por supuesto hubo representantes de las dos posturas pero hay un dato que me parece importantísimo resaltar, la mayoría de ellos manifestó no haber recibido prácticamente ninguna charla sobre educación sexual durante su paso por el colegio y reconocieron que el conocimiento que tienen sobre el tema se basa en las conversaciones con hermanos, amigos o familiares pero hay un gran desconocimiento en prevención y cuidados".

