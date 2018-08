Avance. Senadores firmaron ayer un dictamen que supone un avance en cuanto a los allanamientos de tres domicilios de Fernández de Kirchner.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado ayer firmó el dictamen a favor del pedido de allanamiento sobre tres domicilios -y no el despacho- de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero se acordó pedir al juez Claudio Bonadio que envíe el auto fundado de la decisión antes de mañana, día en que se tratará la solicitud en el recinto del Senado desde las 11 en una sesión especial.



Con Cristina ausente en la reunión, el Frente para la Victoria-Partido Justicialista exigió que Bonadio justifique el pedido de allanamiento, en el marco de la causa por los denominados "cuadernos de las coimas", y el interbloque oficialista de Cambiemos aceptó incluir esa solicitud en el dictamen, que fue acompañado por parte del bloque Justicialista.



De todos modos, dado que el despacho no contará con los siete días de vigencia reglamentarios, se necesitarán dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento sobre tablas en la sesión de este jueves a las 11.



"Nuestra posición es no entorpecer a la Justicia", planteó el presidente provisional del Senado, el oficialista Federico Pinedo, aunque aprovechó para aclarar que en el caso del allanamiento de un despacho, Cambiemos exigirá que a partir de ahora los jueces fundamenten el pedido.



La encargada de fundamentar la posición del kirchnerismo fue Anabel Fernández Sagasti, quien advirtió que "el oficio de Bonadio no tiene los requerimientos legales previstos en el artículo 224 del Código procesal", es decir el auto fundado, "y tampoco establece cuáles son las oficinas" que se pretenden allanar.



En efecto, el pedido del magistrado no especificó los domicilios, que sí quedaron detallados en el dictamen: son los de Uruguay 1306/1310, intersección con la calle Juncal 1409, piso 5´, de la Ciudad de Buenos Aires; Mascarello 441, Río Gallegos; y Padre de Agostini y Los Tehuelches, El Calafate.



"La mayoría del pueblo entiende que estamos ante una investigación poco seria. Si cedemos a esta medida, abriremos una puerta muy peligrosa y bajaremos el estándar republicano", avisó Sagasti.



La camporista también apuntó contra Bonadio, al recordar que tiene 85 denuncias en el Consejo de la Magistratura desde 1998, y además lo calificó como "el principal brazo del periodismo de guerra" y "productor de contenidos del Gobierno nacional".



Además, Sagasti denunció que la investigación del circuito de coimas durante la gestión kirchnerista configura un caso de "fórum shopping" -esto es, fraude en la asignación de una causa a un determinado juez-.



La senadora puntualizó que "lo que mueve a este montaje es distraer el desastre económico provocado por el Gobierno"; "tapar" la causa de los aportantes falsos a la campaña electoral de Cambiemos; y "proscribir a la dirigente de la oposición que más votos tiene".



Pinedo le salió al cruce: "Ni (Amado) Boudou, ni (Julio) De Vido, ni (Roberto) Baratta son humo", le enrostró, a Sagasti, y defendió la autorización del allanamiento: "Si alguien quisiera entrar a mi casa, yo le daría la llave, así la cosa sería más sencilla, pero como no es así, vamos a dictaminar".



El Frente para la Victoria-PJ no suscribió el despacho, así como tampoco el senador Mario Pais (Argentina Federal). Como ayer se confirmó que habrá una sesión especial mañana, Cristina decidió ir a defenderse directamente allí, según informó el diario Clarín.



Alerta roja



El juez federal Claudio Bonadio emitió ayer una alerta roja de la organización Interpol para la captura internacional del exdirector de la represa binacional de Yacyretá y dirigente kirchnerista Oscar Thomas, quien permanece prófugo desde el miércoles pasado en la causa de los cuadernos de las coimas.