En una jornada histórica, que puede marcar a fuego su futuro político, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada ayer a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en una causa de corrupción, un fallo histórico que la convierte en la primera vicepresidencia en ejercicio del poder en recibir una condena en la Justicia.

De todos modos, no hay riesgo de que la dos veces presidenta de la Nación vaya presa ya que puede apelar este fallo de primera instancia y así se iniciará un largo periplo judicial hasta llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Un laberinto judicial que puede durar años. Además, tiene fueros de senadora nacional. Es decir, que esta histórica condena no tendrá impacto en lo inmediato, y si quiere, Cristina podría presentarse en las próximas elecciones. Pero ella misma se encargó ayer de confirmar, al defenderse tras conocerse su condena, que "no será candidata a nada en 2023". "Esto es un Estado paralelo y mafia judicial", subrayó la vicepresidenta en un mensaje a los argentinos que dio a través de sus redes sociales apenas se conoció la sentencia (ver página 11).

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) declaró a Fernández de Kirchner culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015 en la denominada 'causa Vialidad'.

Los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Pero el TOF redujo la condena a 6 años al absolver a la Vicepresidente del cargo que la ponía como jefa de una 'asociación ilícita' para defraudar al Estado.

El TOF 2 también absolvió por mayoría al resto de los acusados por el delito de asociación ilícita.

Los fundamentos del veredicto emitido ayer por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a conocer el 9 de marzo del año próximo, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones. Recién ahí, Cristina y el resto de los condenados podrá apelar este fallo ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

La sentencia quedará firme cuando se hubieren agotado todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema responda a todos los planteos que le lleguen.

El TOF 2 también condenó al empresario Báez a 6 años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta, en tanto que al exsecretario de Obras Públicas, José López, y al exdirector de Vialidad Nacional Néstor Periotti les dictó la misma pena como coautores del delito, por lo que también dispuso en relación a ellos su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz (AGVP), Héctor Garro.

En tanto, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído por extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público.

El TOF 2 decidió, además, "disponer el decomiso de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04)", según leyó el presidente del tribunal.

Comodoro, blindado

El edificio de Comodoro Py 2002 amaneció con fuertes medidas de seguridad, doble vallado, sólo un acceso habilitado y dos centenares de policías para la custodia. También se destinó en el lugar a la Brigada de Explosivos y perros labradores recorrieron la sala de audiencias

'Cuadrarse' junto a CFK, llamó el FdT

Funcionarios del Gobierno y distintos referentes del Frente de Todos (FdT) llamaron ayer a "cuadrarse" junto a la vicepresidenta Cristina Fernández después de su condena.

"Deseo transmitir mi afecto y solidaridad con Cristina, quien ha sido objeto de una acusación sin sustento jurídico ni pruebas materiales. Sigo creyendo en la inocencia de nuestra vicepresidenta", publicó el jefe de Gabinete, Juan Manzur. El ministro de Economía, Sergio Massa, puntualizó: "Un fallo insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica... en días en que descarnadamente se ve al desnudo el deseo de una clase dirigente dócil y amañada. Toda mi solidaridad con Cristina".

El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, se dirigió a la vicepresidenta desde sus redes sociales y expresó: "Todo un pueblo te defiende, la verdad está de tu lado y la historia te respalda".

En JxC hablan del fin de la impunidad

Desde la oposición, la Mesa Nacional de JxC calificó al fallo de "histórico" y destacó que "todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado".

"Este proceso ha sido ejemplar y demuestra que nadie está por encima de la ley en Argentina. Este es otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción pública", añadió. Además, la cúpula de esa alianza señaló en el documento que "en un contexto de altísimos niveles de inflación, inseguridad, trabajo precario y con la incertidumbre en que vivimos los argentinos, es doloroso ver cómo el kirchnerismo se ocupa de los intereses de sus dirigentes".

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal destacó que "nadie está por encima de la ley" y añadió, en respuesta a la intervención de la expresidenta: "Ni Macri, ni Lewis, ni Magnetto, ni los jueces, ni los fiscales. Basta de inventar culpables. Usted fue condenada por el robo de más de 84 mil millones".