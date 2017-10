La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires confirmó que separó preventivamente del cargo a la directora de la Escuela N°27 de Hurlingham y a dos docentes de esa institución mientras investiga si un niño de 7 años fue burlado por no contener esfínteres.

La madre de un niño de 7 años de una escuela de Hurlingham denunció que su hijo fue humillado en público por una maestra de tercer grado debido a que se había hecho pis.

Tras la denuncia las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación confirmaron que separaron a los tres docentes de la institución para realizar una investigación sobre lo sucedido.

El hecho ocurrió en la Escuela N°27 Juan Manuel de Rosas, de la localidad de William Morris, partido de Hurlingham.

De acuerdo con el relató la madre del menor, el niño le pidió permiso para ir al baño a su docente y la mujer se negó.

"El se hizo pis encima, su maestra fue, limpió y se puso en la fila. En el momento de la despedida de la bandera, la maestra de tercer grado dijo en el micrófono: 'Pobre la señorita de segundo grado que tiene un meado'", describió la mamá del niño.

"Ese día cuando salió mi nene me dijo: 'Mamá tuve un accidente', y me contó lo sucedido. Después de eso no quiere venir a la escuela de la vergüenza que le da. Nosotros planteamos el tema con la directora y su respuesta fue que 'hay muchas escuelas'", sostuvo la mujer.

La mujer contó que la docente de su hijo le mandó a través de su hermano una carta al niño afectado: "Quiero pedirte que vuelvas a la escuela, tus compañeros te extrañan y los docentes y directivos también, no hay nada sin solución".

Adriana Munda, jefa de inspectores de la región, se acercó este mediodía a la institución y anunció que se realizarán dos investigaciones: la primera con todos los docentes del lugar y la segunda a nivel autoridades, para determinar responsabilidades.

"La directora y dos docentes fueron relevadas del cargo. No fuero desplazadas", dijo Munda.

"La prioridad es la familia y el niño. Hoy tomamos conocimiento de la situación y aquí estamos, dispuestos a investigar", informó la jefa de inspectores a la prensa e indicó que las investigaciones se dan en el marco de la Ley 10579 que es el estatuto del docente que impone diferentes sanciones que van desde "un llamado de atención hasta la pena máxima que es el cese en la docencia".

"No voy a prejuzgar ni a emitir una opinión previa, vamos a escuchar todas las voces, indagar a todos y después que avance la investigación emitiremos algún juicio al respecto", sostuvo.

En relación a la concurrencia del niño, Munda señaló: "Nosotros queremos que mañana mismo esté el niño viniendo a la escuela, eso dependerá de los acuerdos a los que podamos llegar durante la tarde, ahora bien, si sus padres y él determinan que no se sienten cómodos para volver, entonces le garantizaremos que tenga los contenidos en su domicilio".