Luego de los dichos estigmatizantes de María Eugenia Vidal sobre la diferencias en el consumo de marihuana en Palermo o en la villa 1-11-14, el ministro de Seguridad bonaerense compartió un video desde su cuenta de Twitter en donde le pide “cuidado y respeto” para tratar el tema del narcotráfico y las drogas ya que “no son bromas de campaña”.

En lo que arranca como una parodia de un spot de campaña de Florencia Randazzo, donde el candidato recibe una llamada de su madre, Berni interrumpe lo que parece ser un allanamiento para atender su celular.

“Hola, ma, estoy allanando, ¿pasó algo?”, se lo escucha preguntar al funcionario. “Otra vez, nene, no parás nunca”, se escucha la que sería la voz de la madre. “Estoy acá en La Plata, no es Palermo ni la villa 1-11-14. La estoy llamando a la Leona para que me explique qué hacer, no sé si patear la puerta o pedir disculpas”, ironiza el funcionario.

Con esa introducción en tono de chiste, luego Berni le pidió a la exgobernadora y precandidata a diputada por Juntos "cuidado y respeto" a la hora de referirse a la problemática de las drogas y el narcotráfico porque, dijo, "éstos matan".

En el allanamiento de La Plata, el ministro muestra unos mil kilos de marihuana incautada y señala: "Recién terminamos de contabilizar lo que hemos allanado en este búnker".

"La verdad es que quiero mandar un mensaje muy respetuoso a usted, señora Vidal. Lo que haga de su vida privada le importa muy poco a todos. Pero sí que hay un problema. ¿Sabe por qué? Porque esta marihuana y todo lo que está acá está manchada de sangre. Para que usted la consuma relajada y tranquila, se comercializó con menores que mamaron desde chiquitos la violencia como un método de vida", dice Berni en el video.

En ese marco, el ministro analiza que "por eso, hay que tener mucho cuidado cuando se habla y ser respetuoso de las víctimas del narcotráfico" y manifiesta que "el narcotráfico mata, la droga mata". Finalmente, Berni señala que "la mentira, el márketing y la ignorancia también matan".