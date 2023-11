Sergio Massa adelantó hoy que, en caso de imponerse en el balotaje del próximo 19 de noviembre ante el libertario Javier Milei, designará como ministro de Economía de su futuro gobierno a un dirigente que no integre Unión por la Patria.

“Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político”, aseguró Massa en una entrevista con radio Cadena 3. En esta línea, además, destacó su convocatoria a una gestión de unidad nacional, porque representa “una nueva etapa para la Argentina”, adelantó que la mitad del directorio del Banco Central será “del principal bloque de la oposición, para que haya control”, y avizoró un 2024 con “bajo nivel de vencimientos, alto nivel de exportaciones”. “Eso va a revaluar la moneda y bajar la inflación”, consideró.

El candidato y actual ministro de Economía viajó, ayer, a Córdoba, uno de los distritos más adversos al oficialismo. Lo hizo junto al ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, pare reforzar su idea de gobierno de unidad nacional, con la incorporación de dirigentes de diversos espacios políticos. También aprovechó para diferenciarse de Milei.

“No creo que para Córdoba sea lo mismo que haya educación pública o que le cobren la universidad, como plantea el otro candidato; no creo que sea lo mismo liberar los precios del combustible y no creo que sea lo mismo para los cordobeses vivir en una sociedad donde haya venta libre de armas o donde nos hagamos cargo de enfrentar a la inseguridad”, enfatizó.

En otro pasaje del reportaje, le consultaron sobre el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se discute en la Cámara de Diputados. “Entiendo, y hablé con la presidenta de la Comisión y de la Cámara de Diputados (Cecilia Moreau), para plantearle que estamos en un proceso electoral y que no era momento de discutir el comportamiento de ningún juez de la corte, porque si había alguna acusación cierta o falsa se podía ensuciar con el proceso electoral”.

“No conozco las acusaciones, ni las distintas posiciones que fueron planteando los diputados de las distintas fuerzas, no puedo aseverar que esté bien o mal”, añadió Massa, y completó: “Si hay hechos de corrupción que están probados, está claro que se deben ventilar, y los acusados deben tener derecho a defenderse; ahora, si hay una cuestión política, me parece inoportuno, porque la definición de qué modelo de justicia vamos a tener desde el 10 de diciembre será parte de un diálogo mío con la oposición para que tengamos 10 años de una política judicial y no idas y vueltas”.