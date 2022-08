El ministro de Economía, Sergio Massa, avanzó ayer con un contacto de alto nivel diplomático, que lo sacó de la imagen encorsetada de aliado de Estados Unidos.

El funcionario argentino recibió en el Palacio de Hacienda al embajador de China, Zou Xiaoli, para tantear el terreno en la búsqueda de "aumentar las inversiones y afianzar la cooperación financiera" con el gigante asiático. A tal punto, que promovió una "ampliación del swap de divisas (un mecanismo de intercambio de monedas)" que ya activó el Banco Central para fortalecer las alicaídas reservas internacionales.

El encuentro se concretó en el despacho principal del quinto piso del Ministerio de Economía. Según fuentes gubernamentales y diplomáticas, Massa repasó con el embajador chino "diversos proyectos de inversión" que financiará Pekín en territorio argentino, como las demoradas represas Cepernic y Néstor Kirchner.

En el plano de las urgencias, mientras el país sufre una caída de sus reservas internacionales, Massa también habría hecho llegar a China el mensaje de que el Gobierno está abierto al financiamiento internacional, luego de que el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, confirmara que el swap de monedas con China -cercano a los U$S 20.000 millones- fue activado.

El ministerio de Economía informó, en este sentido, que Massa y el embajador chino "se comprometieron a continuar trabajando para profundizar la vinculación financiera a través de diversos mecanismos como la ampliación del swap de divisas, alentar la llegada de más inversiones en sectores estratégicos como banca, minería, hidrocarburos, energías renovables, servicios, infraestructura y comunicaciones".

Además, Massa planteó al enviado de Pekín "la necesidad de encontrar un equilibrio en la balanza comercial, favorable para China, como punto pendiente y central de la agenda bilateral". El ministro de Economía y el embajador "coincidieron en que es necesario explorar también alternativas e instrumentos financieros bilaterales que permitan balancear los desequilibrios comerciales vigentes", sostuvo la cartera de Hacienda.

En el encuentro de ayer, Massa y el embajador Xiaoli también abordaron proyectos de inversión en el área minera que son "de gran interés para las empresas chinas", de acuerdo a las fuentes consultadas. Además, hablaron sobre la presencia de capitales chinos en la planta de fertilizantes de Tierra del Fuego; y de baterías y vehículos eléctricos.

"Durante el encuentro, Massa y Xiaoli coincidieron en la voluntad de articular estrategias que promuevan el desarrollo económico a partir de proyectos concretos. En este sentido, destacaron la importancia de instrumentos bilaterales vigentes como el Acuerdo Marco de Cooperación Económica e Inversión, el Acuerdo Complementario de Cooperación en Infraestructura, el Plan de Acción Conjunta 2019-23, así como también las oportunidades de cooperación que se abren en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta", destacó Economía. También se planteó la idea de generar un grupo de trabajo permanente.

