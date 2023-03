En medio de una fuerte polémica, Sergio Massa defendió este sábado la medida del Gobierno que impulsa la pesificación de la deuda de organismos públicos. “Es beneficiosa para la ANSES”, dijo.

“El canje representa un ordenamiento de lo que se llama el manejo de la deuda pública dentro del Estado”, argumentó el ministro de Economía, y señaló que había 113 organismos públicos que “de manera desordenada, a veces en perjuicio del Estado” administraban en el mercado secundario la compra y venta de títulos públicos. “Eso es un problema”, remarcó.

En declaraciones a Radio Mitre, Massa continuó: “Tomamos las distintas canastas del sector público y las transformamos en menor deuda externa argentina. Esto es para bajar el volumen de deuda, para mejorar la performance de la deuda pública argentina”.

El titular del Palacio de Hacienda mencionó que pidió a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) un dictamen sobre la iniciativa. “Si se determina que no es beneficioso, la ANSES no intervendrá en el canje”.

Durante la última semana, Massa implementó una medida que obliga a los organismos estatales a canjear deuda soberana en dólares, tanto bajo legislación local (AL) como extranjera (GD), por bonos del Tesoro, en pesos, con un doble objetivo: la estabilidad y liquidez del mercado financiero, convulsionado durante las últimas semanas, y quitar presión sobre la inflación.

En el caso de la ANSES, el ministro aseguró que la medida le permitirá ganar “poco más de dos mil millones de dólares”, y agregó que de esta forma “se mantiene la dolarización y se da la posibilidad de que, al momento de vender, se pueda elegir liquidar por inflación o en dólares”.

Sobre las críticas surgidas desde diferentes sectores de la oposición, dijo: “Para el jubilado significa ganancia. Aumentan los fondos en más de 4000 millones de pesos que van a estar ubicados en créditos a jubilados o créditos productivos. Esto va a ser anunciado por ANSES”.

El miércoles, en medio de una sangría de reservas del Banco Central y ante la suba de los dólares financieros, Economía anunció un canje compulsivo de bonos en dólares de los organismos públicos.

Con esta medida, obligó a 113 organismos públicos -básicamente la ANSES- que canjee sus bonos globales en dólares (bajo ley extranjera) por títulos en pesos y que venda el mercado sus bonos de legislación local (AL) en dólares. Esos organismos tienen bonos por un valor nominal de US$35.000 millones.

“Entiendo que cuando aparecieron las primeras opiniones no había sido publicado el decreto, ni el anexo, entonces no entendían e ignoraban el tema. No conocer los detalles lleva opiniones anticipadas, el desafío y la oportunidad nos tiene que permitir fortalecer el FGS, que en los últimos tres años ha tenido un crecimiento de 40% en su valor en dólares”.

Otras definiciones de Sergio Massa

-“No vamos a provocar ningún salto brusco del dólar”.

-“En enero y febrero tuvimos una dificultad con los dólares financieros y eso se trasladó a precios”.

-“La inflación es un cáncer que tiene varios orígenes. En 2020 y 2021 el país no tuvo acceso al mercado de capitales. El ATP, el IFE, por ejemplo, se sostuvieron con emisión y hoy termina impactando en el volumen de pesos circulante”.

-“Estamos ante la sequía más importante de la historia argentina. Eso, en primer lugar, golpea a los productores; en segundo lugar, nos genera un impacto en productos estacionales, como carne, fruta y verdura”.