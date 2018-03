El presidente Mauricio Macri dijo que si los argentinos "creen que tengo que seguir, lo haré", al ser consultado sobre una eventual reelección en 2019.



En una entrevista con Luis Majul en el programa La Cornisa, que emite América TV, Macri aseguró: "no hablo de reelección. Tengo un compromiso con los argentinos, si ellos creen que tengo que seguir, lo haré". El mandatario concedió en la quinta de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, una entrevista al programa "La Cornisa".



Al responder una consulta sobre su respaldo a la reelección de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal el año próximo, Macri dijo: "Claro que sí".



Por otro lado, Macri aseguró que se sintió indignado por libertad otorgada por la justicia al empresario Cristóbal López. "Este gobierno y la AFIP vamos a apelar la decisión. Nos ha dado mucha indignación a los argentinos y al gobierno este fallo", dijo Macri.



A su vez, consideró que "en la medida en que tengamos menos inflación, el dólar se irá moviendo menos". Remarcó que "el problema" es el alza de los precios y no la cotización de la divisa estadounidense. "Pensé que íbamos a bajar más rápido la inflación", afirmó.



En ese sentido, remarcó que "tenemos un proceso de inflación en descenso en el cual tenemos que seguir trabajando" algo, que, consideró, se está haciendo a través del Banco Central y el Ministerio de Hacienda.



En tanto, dijo que le "pareció creativo y gracioso (la canción en su contra en las canchas) pero no dejo de pensar que la política está detrás de esto".



Fuente: Télam