Con el presidente. El presidente Mauricio Macri se reunió ayer, en su despacho de la Casa de Gobierno, con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, confirmó ayer que el Gobierno está cerca de concretar un acuerdo con gremialistas y empresarios para habilitar un bono a trabajadores privados.



"Ayer (por el lunes) empezamos a conversar para establecer algún tipo de compensación como se hizo en la parte estatal", aseguró Sica en declaraciones radiales. Precisó que "quedamos en mirar el índice de inflación (que se publicará mañana) y ahí juntarnos para ver la metodología" para implementar el bono a privados.



Consultado sobre el monto que tendría el bono, señaló que "en principio tomamos de referencia el bono (de 5.000 pesos) que se les dio a los empleados estatales". Ese bono había sido confirmado por el Gobierno, horas después de las elecciones primarias en las que el candidato presidencial Alberto Fernández consiguió más votos que su rival, el actual presidente Mauricio Macri, que busca la reelección.



Según Sica, el Gobierno nacional está "tomando medidas todos los días que tratan de paliar este impacto que tuvo la elección primaria sobre el cambio de las condiciones económicas".



Sostuvo que "la mayor preocupación es el impacto que puede tener en las pequeñas empresas. Por eso hay que buscar la mejor alternativa para compensar la caída de ingresos". "Tenemos que tener alguna reunión con sectores empresariales. Con algunas cámaras ya habíamos hablado, pero seguramente eso lo concretaremos una vez que tengamos el número (el índice de inflación del mes de agosto)", reiteró el ministro.



Según Sica, "después hay que discutir cómo es el tema de la implementación, el tiempo y los grados de flexibilidad que tengamos contemplando a las empresas. Me imagino que la semana que viene podemos ir cerrándolo".



En la cartera de Sica destacaron que una opción sería concretar el pago del bono en dos tramos. Los gremios hablan de un pago que rondaría los 5.000 pesos y se efectuaría en dos veces, con los salarios de septiembre y octubre, pagaderos en octubre y noviembre.



Sin embargo, todo está sujeto a las conversaciones que el ministro emprenderá con los empresarios antes de volver a reunirse con la Confederación General del Trabajo (CGT), como lo hiciera el lunes pasado. Hasta el momento, solo es seguro que el bono no tendrá carácter remunerativo.



Fuentes empresarias manifestaron que conceptualmente están de acuerdo con la decisión, pero pidieron que su implementación sea voluntaria y no obligatoria.



A fines de 2018, el Gobierno, las empresas y los sindicatos acordaron un bono de 5.000 pesos para los trabajadores del sector privado. En ese entonces, el pago se instrumentó con los haberes de noviembre de 2018 y de enero de 2019, que se pagaron en diciembre y febrero, respectivamente.



El decreto habilitaba a las empresas a descontar el bono de las revisiones paritarias y disponía mecanismos para que aquellas compañías imposibilitadas de hacer el pago abrieran una negociación ante la Secretaría de Trabajo. Los gremios consideran que la suma fija descomprimiría las reaperturas de paritarias, ya que los acuerdos se cerraron con cláusulas de revisión. Sin embargo, empresarios advierten que las pymes están peor que en 2018.

Unos 18 mil pesos de ayuda en Santiago

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció ayer el pago de un bono de 8.000 pesos y otro para fin de año de 10.000 pesos para los trabajadores de la administración pública.



De acuerdo al cronograma anunciado ayer en la Casa de Gobierno provincial, el primer bono de 8 mil pesos se abonará el 4 de octubre próximo, y el de fin de año de 10.000 pesos el 5 de diciembre. En materia de políticas sociales, Zamora anunció también un incremento en la asignación mensual de las tarjetas sociales, que permitirá la compra de alimentos a más de 50.000 santiagueños.



El mandatario informó que se incrementarán en un 30 por ciento las partidas de comedores escolares en beneficio de más de 180 mil alumnos que asisten a distintos establecimientos educacionales de la provincia.