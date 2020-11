Los incendios forestales continuaban avanzando este lunes en una amplia zona de las Yungas jujeñas, donde ya se consumieron 24 mil hectáreas. Mientras tanto en las últimas horas arribaron once brigadistas de la provincia de Tucumán para sumarse a las cuadrillas que vienen trabajando desde septiembre pasado, informó hoy el Ministerio de Ambiente de Jujuy.



Durante el fin de semana se registraron lluvias aisladas en varios sectores afectados por las llamas, lo que trajo alivio entre los combatientes debido a las elevadas temperaturas que se venían registrando en la zona.



"Las características meteorológicas ayudaron al combate del incendio y permitió maximizar el rendimiento físico del personal", señalaron.



El mayor foco de incendio que se combate en la provincia, en la región de las Yungas, es "Arroyo Yuto-Unión Seca" que ya consumió 24.350 hectáreas de bosques y pastizales.



De ese total, 15.642 hectáreas corresponden a superficie provincial, mientras que 8.708 hectáreas pertenecen a superficie del Parque Nacional Calilegua, principalmente afectado por la unión de los incendios Arroyo Yuto y Unión Seca, en el departamento Ledesma, al este de la provincia, precisó la cartera ambiental.



Por otro lado, los brigadistas realizaron tareas de línea corta fuego, cortando árboles y tocones con brasas que las precipitaciones no lograron apagar en la zona del incendio "El Alejandro", que se registra al norte de Libertador General San Martín. "En este sector se avanzó más de un kilómetro afianzando las tareas anteriores", destacaron.



Por otra parte, debido a la nubosidad reinante, los medios aéreos no pudieron despegar por precaución.



En este sector desarrollaron una ardua labor brigadistas de la Dirección de Incendios Forestales del Ministerio de Ambiente, del Parque Calilegua, Chaco, Copo, Pozuelo, Talampaya y Aconquija, incluyendo once combatientes de Incendios Forestales de la Policía Federal Argentina con asiento en la provincia de Tucumán.



Con respecto al incendio "El Maldito", en el departamento Santa Bárbara, vecino a Ledesma, se trabajó en un sector de la Finca Flores, que el sábado avanzó más de 100 has. en cuestión de horas.



De acuerdo con el plan de operaciones, se dispuso reforzar las tareas en los incendios más complicados, por su comportamiento, valor de zona a proteger y demás consideraciones que se definen en las reuniones operativas.



"Se trabaja con diversas herramientas informáticas y de campo para monitorearlos, que permiten tener un mapeo de puntos calientes, observar las zonas altas y los sobrevuelos que se realizan con drones y aeronaves, entre otros", indicó la cartera de Ambiente provincial.