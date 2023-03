"¿Vos sabés de qué trabaja Milei?", se titula el posteo que la Portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, realizó en su cuenta de TikTok y que tuvo como iniciador al presidente Alberto Fernández. "A mí me controlan hasta ver quién me pagó esta carpeta. Milei dona el sueldo y viaja por todo el país. ¿Quién le paga todo eso a Milei? ¿De qué vive?", se preguntó Alberto Fernández durante una entrevista que le brindó al canal C5N. La embestida libertaria fue contestada por Gabriela Cerruti. "¿De qué laburó, Milei? Te aviso que ser diputado es incompatible con tener otros laburos. Y el sueldo lo donás. Así que, me perdí", indicó en sus redes sociales. Milei volvió a responder. "Hola...!!! Te vendría bien leer la "Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública"... ¿Te ayudo a leerla y entenderla?", señaló con ironía, y copió el artículo 13 donde se habla de la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública. Finalmente, la Portavoz grabó un video que subió a TikTok en el que se preguntó: "¿De qué vive Milei?". "Estamos teniendo una polémica con Javier Milei. Él dice que vive de su trabajo. Y yo me pregunto, ¿Cuál es su trabajo? Porque si él dona su sueldo de diputado, ¿de qué trabaja? ¿De qué puede trabajar un diputado?", afirmó.