A Perú llegará este viernes el presidente Mauricio Macri , dispuesto a sostener una dura postura en relación al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro, que a último momento cambió de opinión y no llegará a participar -sin invitación- de la Cumbre de las Américas, que se extenderá hasta el sábado por la tarde.

Frustrado el encuentro con el presidente norteamericano Donald Trump -lo reemplazará aquí su vicepresidente Michael Pence- la agenda del Presidente se dividirá entre la negociación con Estados Unidos para que no incluya al país en el pago de aranceles a los importadores de acero y aluminio y (por sobre todo) en la presión directa sobre el régimen chavista para que "libere a los presos políticos" opositores y establezca "elecciones libres" más allá de los comicios convocados para el mes próximo, que Macri y buena parte de los 35 países que participan de la cumbre consideran inválidos.

"Hablaremos de la evolución de la región y el impacto que la corrupción tiene en nuestros países. Pero sin dudas habrá una reflexión conjunta sobre la situación venezolana, hay una mayoría que cree que no hay un proceso democrático allí y que hay que hacer algo", afirmó a LA NACION el canciller Jorge Faurie, luego de reunirse durante la jornada con sus pares de Colombia, Perú y Bolivia, uno de los países que aún defiende al régimen de Nicolás Maduro.

"No hay unanimidad, si no no estaríamos discutiendo este tema. Pero hay que arbitrar políticas para mejorar un sistema electoral a todas luces amañado", agregó el canciller.