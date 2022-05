Sin acuerdo con la oposición, diputados del oficialista Frente de Todos avanzaron ayer con un proyecto que modifica la Ley de Alquileres pero no altera los dos puntos más cuestionados por opositores: los contratos de tres años y la actualización anual en base a un promedio de inflación y salarios.

En la última jornada de debate pactada para la comisión de Legislación General, el oficialismo juntó las firmas para emitir un dictamen de mayoría. Desde la oposición, Juntos por el Cambio avanzó por su cuenta con un dictamen de minoría, que baja el plazo de contratos a dos años y la actualización a seis meses en base a un acuerdo entre partes. La diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño (interbloque Federal) sacó dictamen propio.

Con los dictámenes firmados, en la sesión en el recinto primero se debatiría el de mayoría, del oficialismo. De no conseguir aprobación, se seguiría con los dictámenes de minoría.

El diputado de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, defendió la iniciativa que encabeza Camaño y señaló que "incluye medidas para incentivar fiscalmente a esta actividad".

La intención entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio era arribar a un dictamen consensuado, pero no sucedió debido a que difirieron en dos puntos: los plazos de los contratos y la fórmula de actualización.

Entre otros puntos, el proyecto del Frente de Todos mantiene la duración de tres años para los contratos de alquiler para uso habitacional y estipula que sólo pueden aplicarse "ajustes anuales" utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

A su vez, plantea que los inmuebles destinados a alquiler no estarán alcanzados por el impuesto a Bienes Personales. También introduce a Defensa del Consumidor como órgano de arbitraje.

Por su parte, Juntos por el Cambio sacó un dictamen de minoría donde planteaba que los contratos vuelvan a ser de dos años, con la opción de una renovación de un año extra.

"Si al vencimiento del plazo del contrato el locatario continúa en posesión del inmueble sin oposición del locador, se extiende el contrato por un (1) año", dice el texto.

A su vez, propone que la actualización de los precios de los alquileres sean "por intervalos no menores a seis meses", en base a un mecanismo que se acordará entre las partes, "pudiendo utilizar índices oficiales nacionales, provinciales o municipales o lo que las partes acuerden".

El dictamen del interbloque Federal plantea volver al plazo de 2 años en los contratos. Los aumentos deberán ser escalonados.

La Ley de Alquileres comenzó a debatirse tras una convocatoria, hace dos meses, de Juntos por el Cambio para una sesión especial que buscaba derogar la normativa vigente, ya que aseguraban que había tenido un efecto negativo sobre los precios inmobiliarios.

La oposición no tenía los votos suficientes para avanzar por su cuenta. Sin embargo, alcanzó para forzar al oficialismo a tomar una posición: se comprometieron a conformar en lo inmediato la comisión correspondiente para debatir la cuestión.

En principio parecía que había cierto acuerdo en que era necesario dar marcha atrás con la extensión de los contratos de 2 a 3 años y con la actualización anual de los alquileres en base a un promedio de la inflación y los salarios. El dictamen del oficialismo confirmó que no había consenso con la oposición. El Frente de Todos todavía no podrá enviar el proyecto al recinto dado que no tiene los votos necesarios para aprobarlo. Hasta el momento no hay una fecha estimada para el tratamiento en el recinto. La posición de los bloques menores será clave para terminar de inclinar la balanza.



La Corte va a Rosario

Los cuatro miembros de la Corte Suprema viajarán a Rosario para participar hoy junto a integrantes del Consejo de la Magistratura y jueces federales de todo el país de un debate sobre narcotráfico, cuya vinculación con la violencia altamente lesiva provocó parte de los 103 asesinatos ocurridos en lo que va del año en esa ciudad.



Arrancó el debate por la Boleta Única

La Cámara de Diputados inició ayer el debate en comisión de los proyectos para establecer las boleta única de papel, tras el emplazamiento que realizó la semana pasada el pleno del cuerpo, a instancias del arco opositor, y acordó realizar a partir del martes próximo al menos dos reuniones informativas de manera presencial, antes de avanzar con el dictamen. En el esquema esbozado por JxC se prevén reuniones -en principio- los días martes 17 y 24, previo a los feriados del miércoles 18 y del 25, para finalmente buscar dictamen el miércoles 31 de mayo, como paso previo a la aspiración de llevar el tema al recinto en la primera quincena de junio aunque ese esquema podría tener alguna modificación. También se definió el cronograma de debate de los proyectos de reforma al Consejo de la Magistratura, que se iniciará también el martes próximo, con la presencia de especialistas.