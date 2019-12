En su primera conferencia de prensa, el ministro de Economía Martín Guzmán dijo ayer que el principal objetivo es "resolver la profunda crisis económica" y para eso "preparamos un programa macroeconómico integral para enfrentar la crisis".

Durante una rueda de prensa en el Ministerio de Economía, destacó que en esta gestión "no somos dogmáticos. No venimos a hacer ninguna promesa rimbombante, por el contrario, venimos a resolver el virtual default que dejó la administración anterior".

Sin anunciar medidas, Guzmán dijo que "sobre la base de un espíritu constructivo, estableceremos consultas con los acreedores para obtener una modificación en el perfil de la deuda".

El ministro dijo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) es parte de este proceso de negociación. "Queremos tener una posición de no confrontación con el FMI. Con el FMI ya se iniciaron las negociaciones. Ya se inició el dialogo y las negociaciones también. Y estamos en instancias de comienzo de diálogo y de consultas, principalmente, con los bonistas privados", indicó.

"Para pagar hay que tener capacidad de pago", destacó. Guzmán precisó que presentarán "un programa propio y no hecho por el FMI", y explicó que "todas las medidas que adoptemos se darán a conocer por escrito" para evitar cualquier tipo de confusión "y parte de ellas estarán en el proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva" que será enviado en sesiones extraordinarias al Congreso.

Guzmán dijo que se creará una unidad especial para la gestión de la deuda externa argentina, que será dirigida por él, y una comisión asesora en temas de deuda, integrada por exsecretarios de Finanzas.

Aseveró que no hay margen para hacer más ajustes porque ello supondría profundizar la recesión y dijo que, para pagar las deudas, Argentina necesita volver a crecer.

"Hay desequilibrio fiscal, la carga de intereses es muy grande. Esto hace que si Argentina quisiera enfrentar esa carga, debería hacer un ajuste fiscal brutal, que profundizaría la caída", explicó Guzmán, para dejar en claro que no habrá ajuste el año próximo.

"Nada se puede hacer de golpe. En el 2020 no se debe hacer una retracción fiscal porque la recesión se acentuaría. Argentina no tiene acceso al crédito, y lo mejor es detener la contracción económica entendiendo que no tenemos los recursos para hacer un ajuste fiscal fuerte", dijo. Pero también se encargó de aclarar que "Argentina no tiene acceso al crédito, no hay financiamiento y no vamos a emitir sin respaldo".

Adelantó que el nuevo Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso, al que girará un proyecto de ley de "solidaridad y reactivación productiva", con medidas "orientadas a lidiar con esta profunda crisis económica y social".

Con respecto a la inflación, el ministro dijo que el nuevo Gobierno quiere reducir la inflación a niveles de un dígito, pero, advirtió, "eso lleva tiempo".

Guzmán sostuvo que para que la economía argentina pueda "sacarse de encima" los controles cambiarios impuestos por el Gobierno de Mauricio Macri en agosto, primero "se tiene que tranquilizar". "En lo inmediato seguiremos igual. Sí que se estará evaluando cuál es el régimen cambiario hacia el que Argentina puede ir en función de la evolución que vaya exhibiendo la economía", afirmó. "Para que la economía argentina pueda sacarse de encima el cepo al dólar, debemos tranquilizarla", cerró.



Trotta ratifica paritaria para los docentes

El flamante ministro de Educación, Nicolás Trotta, sostuvo ayer que uno de los "compromisos" es "convocar al a paritaria nacional docente", y lograr que la educación esté "presente en la cotidianidad de nuestras vidas", a través de los contenidos que se generarán con el redireccionamiento del dinero de la pauta oficial.

En diálogo con radio El Destape, Trotta también aseguró que se está "constituyendo una dirección nacional que va a asumir" la aplicación de la Educación Sexual Integral en las escuelas, y al respecto se "impulsarán todas las herramientas necesarias". "Uno de los compromisos es convocar al a paritaria docente" para discutir salarios, pero también "cuestiones que consideramos centrales como la formación docente, o los objetivos pedagógicos de cada región en Argentina".

"No hay lugar secundario para Cristina"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo ayer que pese a que hay sectores que "pretenden que (la vicepresidenta) Cristina ocupe un lugar secundario, eso no va a suceder", porque con el presidente Alberto Fernández "se complementan". Así respondió en declaraciones a radio La Red cuando le preguntaron qué lugar ocupará la vicepresidenta. "Es un debate que no dejó de estar presente en la campaña, y que no entiende la recepcionalidad que tenemos como espacio político", explicó. Añadió que se trata de una "vicepresidenta que ha sido presidenta 8 años, y que tiene un relieve internacional y reconocimiento y prestigio internacional". "Que en ese contexto pretendan que Cristina ocupe un lugar secundario, eso no va a suceder, y no sucederá porque somos un equipo donde Alberto y Cristina se complementan".