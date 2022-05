Sin el tono elevado, de saña e ironía que la caracteriza cuando intenta ir al hueso con su crítica, la vicepresidente, Cristina Fernández expuso sus diferencias con el rumbo económico del gobierno de Alberto Fernández remarcando una serie de problemas que hay que resolver porque "no estamos haciendo honor a tanta confianza de la gente". En este contexto apuntó todos sus cañones contra la gestión del equipo económico que conduce el ministro Martín Guzmán, y aunque negó que haya una pelea con el Presidente, le restó poder político a su socio en el poder. También recordó que haber elegido a Alberto Fernández para encabezar la fórmula del Frente de Todos en las elecciones del 2019 fue "un acto inteligente y generoso" y aseguró que "nunca" tomó "una decisión desde las hormonas, sí desde las neuronas". Igual, ignoró la gestión de Alberto en la historia de éxitos del kirchnerismo en el poder: Afirmó que se siente parte de un proyecto colectivo "que cumplió una hazaña tras la crisis de 2001" y recordó que, tras tres mandatos, el pueblo despidió al Kirchnerismo con una plaza llena "de bote a bote".

La titular del Senado indicó además que cuando Alberto Fernández fue electo Presidente pudo "decidir libremente" la elección de los integrantes del "gabinete económico". También se preguntó "qué funcionario hizo operaciones en off sobre las cajas" para mostrar a La Cámpora como interesada en manejar fondos públicos y espetó: "Hablan el off. Yo hablo y vivo en on".

En su paso por la Universidad Nacional del Chaco Austral ubicada en Resistencia donde recibió un doctorado honoris causa, un reconocimiento por su labor democrática, Cristina hizo una minuciosa evaluación de la economía del país que, a contar por sus dichos, no está cumpliendo con las expectativas.

Para comenzar, CFK afirmó que "el capitalismo va donde gana plata y donde le conviene" y advirtió que "no es cuestión de ideologías" ni de posturas "internacionales". Destacó que "China", -donde gobierna el comunismo- "tiene el mayor capitalismo del mundo".

Al poner como ejemplo el desarrollo generado en la República Popular China en los últimos 70 años ironizó: "Hay un latiguillo que dice que las inversiones van donde hay seguridad jurídica. Hola, ¿Qué tal? Las mayores inversiones en las últimas décadas de las empresas globalizadas de todo el mundo se dan en China".

Al exponer los problemas que enfrenta la Argentina destacó que existe un "salto en las exportaciones" del país, tanto "por cantidad", como "por los precios" por la guerra en Ucrania.

"Casi 30 mil millones de dólares de superávit comercial y, sin embargo, tenemos problemas. ¿Qué pasa con la administración monetaria y cambiaria?", se preguntó la Vicepresidente.

A tiro puso en ejemplo que muestra su postura frente a la inflación -que el gobierno no puede controlar- y los salarios que no alcanzan. Por eso, Cristina consideró que "hay que revisar algunas cosas" con el objetivo de resolver "un fenómeno que se está dando en Argentina", por el que los "trabajadores en relación de dependencia son pobres". "Esto nunca había pasado; la pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal. ¿Por qué es esto?", volvió a preguntarse.

Luego cuestionó las teorías neoliberales acerca de la inflación, que sostienen que es provocada por la emisión y el aumento de los salarios.

También afirmó que "el principal problema que tiene Argentina es la economía bimonetaria" que demanda dólares que necesita el país, y consideró que esta cuestión debe resolverse "con un gran acuerdo político".

El infatigable ataque a la Corte Suprema

Cristina Fernández de Kirchner consideró ayer que "nunca se vio algo igual" a una Corte que declara "inconstitucional" una ley después de 16 años de vigencia, en relación al fallo que derogó la conformación del Consejo de la Magistratura, y afirmó que "al poder le conviene" un máximo tribunal con pocos integrantes para "apretarlos con las tapas de los diarios".

Los 16 años "son cuatro períodos presidenciales y ocho turnos electorales", señaló. La Vicepresidente formuló estas declaraciones un día después de que se realizara una marcha al Palacio de Tribunales para pedir la renuncia de Horacio Rosatti como presidente del máximo tribunal y criticó que el magistrado "se haya votado a sí mismo" para encabezar ese cuerpo. "Hoy tenemos una Corte de cuatro miembros y por eso su presidente se tuvo que votar a sí mismo", fustigó la exmandataria.

Además, denunció que "cuando un gobernante quiere hacer cumplir una ley aparece una cautelar del Poder Judicial para impedirlo". Fernández de Kirchner resaltó que todavía no se puede cumplir el decreto que establece que internet debe ser un servicio público esencial porque "duerme en la Corte",