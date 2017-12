La Armada Argentina informó ayer que "al momento no hay nuevos contactos para inspeccionar" en el marco del operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan, del que se perdió contacto hace un mes y medio, mientras tres buques continúan con el barrido de la zona en el Atlántico Sur para intentar localizarlo.



"La búsqueda continúa con tres buques, el destructor ARA Sarandí en una nueva área de barrido; el aviso ARA Islas Malvinas con el ROV ruso Panther Plus" a bordo y el buque oceanográfico Yantar de la Federación Rusa, en un área al sur del centro de la zona de búsqueda.



"Al momento no hay nuevos contactos por inspeccionar", informó la Armada en su habitual parte diario de información. Asimismo se informó que el ARA San Blas zarpó ayer de la Base Naval Puerto Belgrano para dirigirse al área de operaciones "a los efectos de realizar el reabastecimiento del Destructor ARA Sarandí y permitir sostener el esfuerzo en el tiempo continuando con la búsqueda de manera ininterrumpida". En cuanto a la situación meteorológica que se esperaba para ayer, se precisó esperaban "vientos de 17 a 21 nudos del sector noroeste en disminución por la tarde y noche de 11 a 16 nudos, con olas de 1,5 metros". La Armada informó que el viernes fueron recibidos 22 familiares por el subjefe de la fuerza, Francisco Medrano, y el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento en el Centro Coordinador de Búsqueda con asiento en la Base Naval Puerto Belgrano, Rafael Prieto. En ese encuentro, "se los interiorizó sobre las diferentes áreas de barrido asignadas a todos los buques en los últimos 45 días ininterrumpidos, como también del asesoramiento recibido del Estado Mayor Internacional conformado por las Armadas de EEUU, Federación Rusa, Reino Unido y Argentina". Télam