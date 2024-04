En tiempos de vacas flacas, especialmente para los trabajadores que cargan desde hace años con una caída crónica del poder adquisitivo. En secreto, sin debate y a mano alzada, en el último minuto de la sesión de ayer en la Cámara Alta, los senadores aprobaron ayer un aumento sustancial en sus dietas, lo que llevará su salario de bolsillo de los actuales $1.700.000 a $4.500.000. Es decir, más que duplicaron sus ingresos y desataron la furia del presidente Javier Milei que hace poco había ordenado dar marcha atrás con un aumento del 30% que establecía la ley de enganche que otorga a los legisladores los mismos aumentos que les den a los trabajadores del Congreso.

Este acuerdo entre gallos y medianoche que implica una paritaria récord con un aumento del 170 por ciento, incluso podría ascender a un par de millones más, por extras de representación y desarraigo.

Fue un acuerdo de bloques impulsado por el kirchnerismo que tiene el mayor número de bancas en el Senado, con parte de la UCR, Cambio Federal y bloques provinciales, que se mantuvo en secreto para pasar lo más desapercibido posible para no alertar a la prensa ni al Gobierno, y que volviera a frenar en medio del escándalo y denuncias cruzadas.

Los únicos legisladores que votaron en contra fueron los oficialistas de La Libertad Avanza (LLA) y del Pro, mientras que dos radicales, el exgobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y su par, Mariana Juri, que solicitaron a la Cámara alta que no les aumenten la dieta que reciben.

En el último minuto de la sesión el senador Juan Carlos Romero (peronismo de Salta) propuso votar sobre tablas el proyecto de resolución 615/24 (del que nunca se mencionó su contenido) y los legisladores votaron a mano alzada.

De esa manera, en la previa al debate, los senadores de Unión por la Patria (UxP), UCR y Cambio Federal redactaron una resolución para modificar el mecanismo a través del cual se actualizan los ingresos de los senadores. Sin embargo, para que no trascendiera la propuesta y así evitar cuestionamientos previos tanto por parte de la prensa como del Gobierno, los principales legisladores de las bancadas acordaron no dar a conocer la iniciativa.

Frente al escándalo, la vicepresidenta y jefa del Senado, Victoria Villarruel, intentó despegarse. Aclaró que ella no es senadora, por lo tanto, este aumento no le toca. Y mediante una nota en sus redes sociales aclaró que lo que pasó en el recito bajo su presidencia "es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo". "Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme", dijo, aunque no detalló si su dardo iba a la oposiciones o a los trolls que suele contar con la venia de Milei. Y confirmó que el aumento contaba con el apoyo de todos los bloques.

Por su parte, Milei apuntó contra la casta por el aumento y destacó que los únicos que votaron en contra de la iniciativa fueron de su espacio, LLA, aunque más tarde tuvo que corregir sus dichos, ya que hubo legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) que adoptaron la misma posición.

"Así se mueve la casta", aseguró el Presidente en su cuenta de X. Y agregó que "el 2025 será paliza histórica", en referencia a las elecciones legislativas del año próximo al que apuesta fuerte.

Tras esta suba para los senadores, aun resta saber qué pasará con los diputados, luego de que la orden de Milei de dejar sin efecto la suba del mes pasado generara un fuerte malestar en legisladores de distintas bancadas.

> El senador sanjuanino que firmó 'por error'

Aunque el presidente Javier Milei dijo que sus legisladores votaron en contra del aumento, omitió decir que el senador Bruno Olivera Lucero, de LLA San Juan, firmó el proyecto aunque luego reconoció el error.

La firma del legislador sanjuanino figura entre las del salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal); la neuquina Lucila Crexell (Comunidad Neuquén); los K Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y José Mayans (Formosa); y los radicales Daniel Kroneberger (La Pampa) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), según publicó ayer La Nación.

Si bien DIARIO DE CUYO intentó contactar a Olivera, fue sin éxito, aunque trascendió en los medios nacionales que el libertario le dijo a sus colegas de bancada: "Me equivoqué". Lo cierto es que a pesar del desacierto, el legislador libertario dio marcha atrás y se abstuvo de acompañar la iniciativa en el recinto, al igual que el resto de su bloque.

> El Gobierno repetirá el bono para los jubilados

El Gobierno definió que los jubilados y pensionados de la ANSES recibirán un nuevo bono de hasta $70.000 en mayo. Se estima que será liquidado para quienes perciban el haber mínimo, PUAM y pensiones no contributivas. Así lo pudo confirmar TN ayer de fuentes oficiales. La medida se oficializará en los próximos días mediante un decreto tal como ocurrió en los meses anteriores.

El refuerzo se suma al aumento del 11% según la fórmula de movilidad jubilatoria impuesta por el DNU 274. Así, en mayo, la jubilación mínima queda en $190.141,60. Junto al bono, los haberes mínimos alcanzarán los $260.141,60.

Por su parte, la ANSES comunicó un cambio en el calendario de pagos de mayo para los titulares de las pensiones no contributivas (PNC). A partir del quinto mes del año, los beneficiarios pasarán a percibir sus haberes del primer al sexto día hábil del mes.