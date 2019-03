"No se habló del dólar" y "Nicolás no vino a negociar nada". Esa sería la síntesis de la reunión "cordial" que el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne mantuvo esta tarde con Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, en Washington.

El encuentro, que fue a puertas cerradas y duró 45 minutos, se realizó en el edificio del Fondo en la Calle 19, a dos cuadras de la Casa Blanca, y los allegados a Dujovne afirman, como lo hicieron la semana pasada antes del viaje, que fue estrictamente "protocolar". "No se hablaron de temas coyunturales. Nicolás no vino a negociar nada", detallaron.

También estuvo presente David Lipton, número dos del FMI, pero no el jefe de la misión para la Argentina, Roberto Cardarelli –que acaba de completar en Buenos Aires la tercera revisión del programa stand by–, como se había especulado.

"Fue una reunión buena, tienen una relación de confianza que vienen cultivando hace mucho tiempo. Estábamos en EEUU y pasamos a saludar. A hablar un poco de la Argentina, pero no de los temas técnicos", dijeron fuentes locales.

Voceros del organismo, en tanto, expresaron que se conversó "sobre los recientes desarrollos económicos y perspectivas para la Argentina" y que Lagarde "elogió a las autoridades por sus esfuerzos para promover su plan de estabilización económica y brindar protección social a los pobres y vulnerables. La implementación sólida y continua del programa de reforma de las autoridades será crucial para sentar las bases de una economía estable y un crecimiento sostenible".

Según los funcionarios de Hacienda, el FMI volvió a mostrar conformidad por la metas fiscales y se habló de "la macro y de como viene el programa. También de Venezuela. Fue un análisis por arriba de lo que pasa en el país. Les explicamos por qué tenemos confianza de que la recesión tuvo su piso en diciembre y que los números vendrán mejores".

Fue una reunión buena, tienen una relación de confianza que vienen cultivando hace mucho tiempo. Estábamos en EEUU y pasamos a saludar. A hablar un poco de la Argentina, pero no de los temas técnicos

"No se habló del dólar, específicamente", aseguraron cerca de Dujovne."Estamos sobre el tipo de cambio, claro, pero es un trabajo que hace el Central, no mezclamos. Eso lo ven ellos con los equipos del Fondo. Fue una reunión política, no hubo muchos detalles", dijeron.