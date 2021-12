El Gobierno de la provincia de Córdoba fue el primero en el país en decidir restricciones en medio de la suba de contagios que afecta, en distintos niveles, a toda Argentina. Las nuevas medidas sanitarias, que regirán desde hoy y hasta el 4 de enero, inclusive, se dan cuando se confirmó que la variante Ómicron de coronavirus ya es de circulación comunitaria en la ciudad capital de esta provincia.



Las decisiones incluyen la suspensión de eventos masivos (recitales, festivales, discotecas) tanto en espacios cerrados como abiertos y la reducción del aforo en salones de fiestas, que queda en 300 personas. Discotecas y recitales directamente no están contempladas en ese tope. No alcanza la actividad de bares, restaurantes, práctica de deportes y entrenamiento al aire libre. No los toca ni en volumen de gente ni en extensión horaria.



También se resolvió que los mayores de 60 años y los equipos de salud podrán recibir la dosis adicional de la vacuna al cuarto mes de completado el esquema de inmunización. Pueden presentarse, desde hoy, en todos los centros habilitados, sin turno previo. En Córdoba, hace varias semanas que el refuerzo se da a los cinco meses a toda la población.



La Municipalidad de la ciudad de Córdoba (donde se concentra el grueso de los contagios) tomó la decisión de avanzar con las restricciones el jueves pasado, anticipándose a varias fiestas de Navidad previstas, como una tradicional que se realiza en el Jockey Club.



"La medida busca mitigar la aglomeración de gente en un mismo lugar, en momentos en que la positividad de los contagios ha crecido de manera exponencial en los últimos días", comunicó la gestión del intendente Martín Llaryora.



En las sierras de Córdoba, donde hay reservas arriba del 80% para las primeras semanas de enero, hasta el momento, no se registraron bajas.

Freno. El gobierno cordobés de Juan Schiaretti frenó eventos masivos.

