Expectativa. Luego de 3 meses de no realizar declaraciones públicas, Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro "Sinceramente". No habló de postular su candidatura a una nueva presidencia pero el auditorio lo expresó a viva voz.



Autora del libro que ya vendió 200.000 ejemplares, la expresidenta y actual senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, no deslizó ninguna señal sobre si se presentará como candidata para las próximas presidenciables de octubre, aunque entre las 1.000 personas que conformaron el auditorio en la sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro -donde la senadora realizó la presentación de "Sinceramente", varias veces se escuchó el "¡Vamos a volver!" y "¡Presidenta, Cristina presidenta!".



Fernández de Kirchner habló durante 40 minutos, en los que afirmó que "Argentina necesita un nuevo contrato social de ciudadanía responsable de todos y todas para salir de la crisis".



"Es una tarea a la que deben comprometerse los empresarios, los operarios y los cooperativistas. Un pacto que nos involucre a todos", señaló la ex mandataria.



Ante la presencia de ex funcionarios de su gobierno, representantes de los organismos de derechos humanos, dirigentes sindicales y actores y actrices cercanos al kirchnerismo que estaban en la sala, Cristina Kirchner aseguró que el objetivo de la publicación era que le sirviera "a todos los argentinos".



Dos pantallas gigantes permitieron seguir la presentación a una multitud que se encontraba fuera del predio, una sobre la avenida Sarmiento, que desde esta mañana ya estaba cortada al tránsito. "Mi gran apuesta son los jóvenes y a ellos están dirigidas estas palabras. Este es un trabajo que cuenta una experiencia, pero que ya comenzó a caminar solo, como a veces sucede con las palabras", agregó.



La ex mandataria también apunto al actual gobierno. Recordó que en 2003, Néstor Kirchner comenzó su gestión firmando el pago de salarios de 2,3 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar, en 2015 habían 207.000 y el "Gobierno tiene hoy muchos más planes que el de los choriplaneros."



Y también tuvo un sorpresivo elogio hacia el gobierno de Donald Trump: "Miren los Estados Unidos: la economía vuela, tienen el índice de desempleo más bajo desde hace cincuenta años, teóricamente debería la Reserva Federal subir la tasa de interés para que precisamente la economía baje (pero) no, generan trabajo industrial para volver a generar riqueza. Sería bueno que aquellos que viajan tanto y escuchan tanto lo que dicen allá también imiten lo que hacen allá."



Télam.



Agradecimiento



En el comienzo de su discurso, Cristina Kirchner agradeció a Alberto Fernández, el único político que estuvo sentado en la primera fila del auditorio, por haberle sugerido escribir un libro. "La experiencia de escribirlo es impresionante", reconoció.



Tensión



"Tomala vos, dámela a mí, el que no salta, es de Clarín" arengaban manifestantes mientras saltaban alrededor de la joven periodista de TN María Eugenia Duffard, quien realizaba la cobertura. "Clarín basura, vos sos la dictadura", fue otro hostil canto.



La primera fila



La primera fila estuvo reservada principalmente para artistas y activistas de derechos humanos. Entre ellos, fueron Leo Sbaraglia, Nancy Duplaá, Pablo Echarri, Cecilia Roth, Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto, Lita Boitano y León Gieco.