Que la UCR comparta la fórmula presidencial “sería una gran contribución” al salto de calidad que a su juicio debe dar la coalición oficialista, sostuvo este sábado el presidente del interbloque oficialista Mario Negri. Con todo, aclaró que si no se discute transformar lo que hasta ahora funciona como una coalición parlamentaria en una coalición de gobierno, lo de la fórmula sería “algo secundario”.



El presidente del interbloque de Diputados de Cambiemos admitió que hay que “ampliar Cambiemos” buscando “coincidencias” sobre la base de un programa. “Obviamente, hay que ver quién quiere venir. Para eso hay que saber que debe haber predisposición, porque no es lo mismo que en 2015 ya que han pasado cuatro años y muchas dificultades”, sostuvo Negri.



“Pero luego hay que reordenarnos porque la prioridad es recuperar confianza en la sociedad para procurar que no nos gane el pasado. Lo peor que le puede pasar a una fuerza política es perder una elección contra los que proponen pasado en vez de futuro. Para esto no queda mucho tiempo. Esto implica reafirmar la coalición hacia adentro, tener claro cómo recobramos la confianza de la sociedad y, si hay posibilidades, hay que ampliar la base de sustentación”, añadió en diálogo con radio Mitre.



Consultado por el periodista Marcelo Bonelli sobre si es “el preferido” para ser compañero de fórmula de Mauricio Macri, Negri señaló: “No, no, en la política no hay preferidos. Eso obedecerá a una decisión íntima del presidente. Yo ahora estoy trabajando en reconstruir el radicalismo y Cambiemos en Córdoba. Anoche tuvimos una reunión justamente por este tema, muy buena”, respondió el diputado nacional en alusión al cónclave que mantuvo ayer junto a Héctor Baldassi, Luis Juez, Soher El Sukaria (Pro), dirigentes radicales de toda la provincia y la cúpula de la Coalición Cívica de Córdoba.

Respecto de si el candidato a vicepresidente debe salir de la UCR, Negri expresó que “en 2015, en Gualeguaychú no se habló de una coalición de gobierno, se votó una alianza electoral que terminó siendo exitosa como coalición parlamentaria. Creo que ahora sí se debe apuntar a tener una coalición de gobierno. Debemos dar un salto de calidad. Obviamente que compartir desde la UCR la fórmula presidencial sería una fuerte contribución a ese salto de calidad institucional que debe dar Cambiemos. Pero la fórmula, por sí misma, sin discutir lo otro, sería algo secundario. Lo importante es ver cómo se va a fortalecer Cambiemos, cuál es la agenda de prioridades para un segundo gobierno”.