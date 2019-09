Antecedente. En la presidencia anterior, Cristina Fernández había fijado controles para quienes decidían viajar al extranjero.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aclaró que "nadie está limitado para extraer dólares de sus cuentas. Ni personas físicas ni jurídicas. El sistema está súper líquido, quizás el mayor del mundo". Fuentes de la entidad que dirige Guido Sandleris detallaron a su vez que no hay "ningún impedimento al comercio exterior, ni restricciones sobre viajes". Así, sigue en pie y sin restricciones la posibilidad de comprar con débito y crédito en el exterior, según medios nacionales.



A comienzos del 2012, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había fijado controles para quienes decidían viajar al extranjero. El sistema podía autorizar o no la adquisición de dólares con fines turísticos.



En agosto de ese año, el Gobierno anunció que los consumos con tarjetas de crédito y débito en el exterior sumaban un recargo del 15 por ciento del total, a cuenta del Impuesto a las Ganancias o el Impuesto a los Bienes Personales. Ya en marzo de 2013, el recargo para compras en el exterior con tarjeta pasó del 15 al 20 por ciento. El dólar "turista" también se extendía a los pasajes y paquetes turísticos. Luego el recargo terminó siendo del 35 por ciento.



Meses después, las emisoras de tarjetas de crédito anunciaban nuevos límites para extraer divisas fuera de la Argentina. Para los países limítrofes eran 50 dólares mensuales por cuenta y entidad, y de 800 dólares para el resto del mundo.



Como parte de las medidas dispuestas por el presidente Mauricio Macri, se habilita además a los bancos a operar desde las 10 de la mañana hasta las 17 durante septiembre. Cada entidad podrá decidir si quiere o no extender su horario de atención. Se busca así evitar situaciones de pánico.



La decisión responde a las crecientes quejas por parte de ahorristas que en los últimos días no pudieron retirar dólares debido a la cantidad de gente que iba a los bancos. Según supo iProfesional, fueron los propios bancos los que pidieron la posibilidad de extender el horario durante un mes. Y, para el Gobierno, también es una forma de reducir la tensión entre los ahorristas y mostrar que quien quiere dólares, los tiene.



Según medios nacionales, en casas de cambio se pueden comprar hasta mil dólares en efectivo y 10 mil por homebanking. Con estas medidas del Gobierno difundidas ayer para frenar la escalada del dólar, se espera que de ahora en más varios clientes se vuelquen a la compra del dólar informal, más conocido como "dólar blue".

Pichetto: las medidas son "transitorias"

El candidato oficialista a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, advirtió ayer que las nuevas medidas del Gobierno para asegurar el abastecimiento de dólares a empresas y ahorristas son "transitorias" y "necesarias", a la vez que aclaró que si el mandatario Mauricio Macri ganara las elecciones de octubre, "al otro día las levanta"."



El Presidente ha tomado medidas transitorias, necesarias y que tienden a preservar las reservas, cuidar a los argentinos, garantizar el poder adquisitivo y evitar que el dólar se dispare", planteó Pichetto, quien añadió que "son correctas y van a permitir el control de la situación".



En declaraciones al canal América, el senador peronista sostuvo que la incertidumbre económica responde a "un proceso de naturaleza política donde el 11 de agosto la sociedad votó", en referencia a las primarias en las que el precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, le sacó 15 puntos de diferencia a Macri.



"No estoy discutiendo el contenido de ese voto, pero la percepción de actores económicos, inversores y el mundo es que le tienen más miedo, supuestamente, a lo que podría venir si se ratificara ese resultado electoral el 27 de octubre", puntualizó.



Pichetto aseguró que "hay que brindarle tranquilidad a la gente" y pidió: "No corran mañana (por hoy) a buscar los depósitos o comprar dólares porque los bancos tienen solvencia".



En otro tramo de la entrevista, el senador rionegrino hizo referencia al escenario electoral y el tiempo que falta para que se realice la elección general del 27 de octubre. "Hay que dar el debate. Sin agravios y dramáticamente. Tratando de resolver los problemas que se van dando en la economía real. Hay que debatir la visión de país de cada uno. El modelo económico, la integración al mundo y la estructuración del gasto", indicó.

Alberto Fernández evitó opinar

El candidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, evitó opinar ayer sobre las nuevas medidas financieras del gobierno de Mauricio Macri y emprendió viaje a España y Portugal para dar conferencias y reunirse con los gobernantes de esos países.



Fernández resolvió "no hacer declaraciones sobre las medidas", dijeron a Télam voceros del dirigente. El candidato del FdT viaja a Madrid para dar clases sobre comunicación política y reunirse con el presidente español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y con el exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero. Luego, Fernández irá a Portugal para dialogar con el primer ministro de ese país, Antonio Costa. El candidato a gobernador bonaerense del FdT, Axel Kicillof, prefirió el silencio.