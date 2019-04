El traspaso de mando a Mauricio Macri y la fortuna de la expresidenta son parte de "Sinceramente", el libro de Cristina Fernández de Kirchner lanzado por estas horas.

"Muchas veces, después del balotaje, pensé en eso que finalmente no se dio: yo, frente a la Asamblea Legislativa, entregándole los atributos presidenciales a... ¡Mauricio Macri! Lo pensaba y se me estrujaba el corazón. Es más, ya había imaginado cómo hacerlo: me sacaba la banda y, junto al bastón, los depositaba suavemente sobre el estrado de la presidencia de la Asamblea, lo saludaba y me retiraba. Todo Cambiemos quería esa foto mía entregándole el mando a Macri porque no era cualquier otro presidente. Era Cristina, la soberbia, la autoritaria, la populista en un acto de rendición", cuenta la expresidenta en el libro.

En cuanto a la fortuna de la actual senadora nacional, Cristina cuenta que "en el año 2003 Néstor (Kirchner) presentaba su primera declaración jurada como presidente y en ella, en el rubro 4.6 de Depósitos y dinero en efectivo, en la columna correspondiente a tipo de cuenta, depósitos a plazo fijo en dólares americanos figuraba la suma de U$S 4.387.674. Repito: en el 2003, Néstor ya declaraba tenencia de depósitos en efectivo por más de 4 millones de dólares. Sin embargo, se cansaron de decir que Néstor y yo habíamos llegado pobres al gobierno pero nos fuimos ricos. No es así. Nunca llegamos pobres a ningún cargo de la función pública. Y menos a la Presidencia de la Nación".

En la página 276 del libro, Cristina Fernández de Kirchner escribe: "Alberto Fernández siempre me criticó mucho por haber elegido a Amado (Boudou) como vicepresidente. Cada vez que todavía me lo recuerda, le digo: Vos y Néstor lo pusieron a (Julio César) Cobos, así que callate la boca. Boudou nunca votó ni hizo nada en contra de nuestro gobierno. (Boudou) conocía y entendía la economía real".