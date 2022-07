"A mí no me falta una mano, no me puede faltar algo que nunca tuve", inicia contando Sixto Gutiérrez. El artista de Esteban Echeverría tiene 56 años y se destaca por tocar la guitarra a pesar de haber nacido sin una mano. Sixto recorrió el país con su música, se subió a distintos escenarios y sacó su propio disco.

Sixto de Martínez es su nombre artístico en referencia a su pueblo natal, se crió en Gobernador Juan E. Martínez, en la provincia de Corrientes. A los siete años comenzó a curiosear viendo a su hermano tocar la guitarra. "Cuando él dejaba de tocar, yo a escondidas la agarraba y practicaba", recuerda Gutiérrez.

Si bien Sixto nació sin la mano derecha, eso no le impidió aprender a su manera. "Lo hacía de forma invertida, del lado izquierdo y así podía hacer el rasguido pero no podía marcar los tonos. Entonces dí vuelta la guitarra y pude tocar. En la mano derecha tengo cinco bolitas, como deditos, me dolía pero me fui acostumbrando", cuenta.

Al principio, reconoce, pensaba que con una sola mano no iba a poder ni con la guitarra ni con ningún otro instrumento, pero la práctica lo llevó a adaptarse. "Empecé solito, no tuve a nadie que me enseñara. Mirando a mi hermano aprendí y la curiosidad me llevó a intentarlo", comenta Sixto.

Comenzó a participar en actos escolares tocando la guitarra y cantando. Disfrutaba con la música más que con cualquier otra cosa. "Pero no fue todo color de rosa", aclara.

"En el colegio siempre estuvo el bullying. Yo no quería mostrar la mano, la escondía", recuerda. "Ahora con las cosas que muestran en la televisión me doy cuenta de que sufrí bullying. Me daba miedo mostrarme por la burla del otro", asegura.

A partir de los 11 años se subió a diferentes escenarios gracias a su mentor, el cantante de folclore Roberto Aguirre.

"Para venir a Buenos Aires tuve que vender mi guitarra", cuenta.

"Fue un segundo padre para mí. Mi mamá lavaba la ropa de la gente del pueblo y empezó a trabajar para él. Don Roberto fue un reconocido músico, lamentablemente no grabó su música, pero él me empezó a enseñar y empecé a ser músico sin miedo a mostrarme", comenta.

A los 18 años, con su mujer embarazada, Sixto dejó Corrientes en busca de trabajo y se mudó a El Jagüel, en Esteban Echeverría. Allí comenzó a trabajar como albañil, pero sin renunciar a su sueño de ser músico.

"Para venir a Buenos Aires tuve que vender mi guitarra. Antes de esa había tenido otra que se la ofrendé al gaucho Antonio Gil por una promesa que había hecho, entonces las maestras del colegio adonde iba se unieron y me regalaron una. Pero a los 18 la tuve que vender. Necesitaba comprar los boletos", cuenta.

A los 28 años inició el grupo 'Hijos del Chamamé'.

Sixto se ganó el corazón de varias familias del pueblo donde se crió, cantando con micrófonos improvisados y tocando con guitarras prestadas. Después con su llegada a Buenos Aires, su vida cambió trabajando en la construcción durante una década.

"A los 28 años volví a dedicarme a la música. Armé un grupo que se llamaba 'Los Hijos del Chamamé', empecé a tocar por todo el país y cumplí el sueño de conocer a los músicos que escuchaba por la radio, es un orgullo que llevo. Toqué con los Hermanos Cardozo y muchos más", afirma.

Si bien con la pandemia su trabajó mermó, él no dejará de tocar y se presentará- ahora como solista-en los escenarios que lo llamen. "Nunca me voy a olvidar que mi vieja me contaba que cuando yo nací, ella lloraba porque pensó que no me iba a poder desenvolver en la vida. Pero he demostrado que la discapacidad no está en lo físico, si uno está mentalmente bien puede lograr todos sus sueños", finaliza.

Clarín