El canciller Felipe Solá respaldó al Jefe de Gabinete, luego de la polémica desatada dentro del propio gobierno por sus declaraciones acerca de los ex funcionarios kirchneristas que están presos. En sintonía con lo expresado por Santiago Cafiero, dijo: “Hay casos de encarcelamiento que no se justifican jurídicamente" pero “no quiere decir que haya presos políticos”.

“No hay presos políticos”, aseguró Solá siguiendo la misma línea de pensamiento de Cafiero, quien había asegurado en una nota en Infobae que lo que hay en Argentina “son detenciones arbitrarias”.

“Para nosotros no hay presos políticos en Argentina, lo que sí hay son detenciones arbitrarias. Sí entendemos que todas esas cuestiones, en el marco de los procedimientos que ya existen y que ya están con recursos presentados, la Justicia deberá determinarlas”, había dicho el Jefe de Gabinete tras ser consultado sobre las presiones que ejercen desde un sector del Frente Todos para que Alberto Fernández se ocupe del asunto.

El Ministro de Relaciones Exteriores dijo estar al tanto de las críticas que surgieron sobre el tema. Se enteró de la polémica mientras se encontraba de gira por Europa con el Presidente.

"Hay casos de encarcelamiento que no se justifican jurídicamente y que están ligados a figuras que tienen relieve político. Eso no quiere decir que haya presos políticos”, dijo Solá. Y agregó: “Preso político es tomar a un opositor y meterlo preso para que no hable y sacarlo del juego".