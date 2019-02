La Unidad de Información Financiera (UIF) formalizó hoy un planteo para que se reabra la causa contra Cristina Kirchner por el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito que había firmado para ella y Néstor Kirchner el entonces juez Norberto Oyarbide, a través de la figura conocida como "cosa juzgada irrita", y reclamó que se incorpore la reciente revelación que hizo como arrepentido el contador Víctor Manzanares diciendo que el ex magistrado le indicó cómo manipular una pericia clave.

Si bien la declaración de Manzanares no fue homologada por el juez Claudio Bonadio,Infobae reveló el viernes pasado que el contador había hablado de esa manipulación en la pericia en su rol de imputado colaborador. "No hay dudas respecto a la relevancia que pueden tener las manifestaciones del contador Manzanares en orden a los hechos investigados en la presente, pero es que dichas circunstancias ya habían sido puestas en conocimiento de V.S. en oportunidad de solicitar la nulidad del sobreseimiento dictado el 18 de diciembre de 2009 por el ex-juez Oyarbide", sostuvo la Unidad de Información Financiera.

El viernes pasado, la Cámara Federal decidió habilitar a la UIF como querellante en el caso. La presentación realizada hoy por el organismo a cargo de Mariano Federici es una consecuencia directa de esa resolución. El escrito fue presentado en el juzgado federal 5, hoy vacante, a cargo interinamente del juez Ariel Lijo.

El entonces matrimonio presidencial reportó un crecimiento patrimonial de 158% durante el 2008. El entonces juez Oyarbide decidió el cierre de la causa en 2009 en base a las explicaciones que había dado Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner.

El organismo solicitó la nulidad del sobreseimiento, en base a "las graves deficiencias de la pericia contable ordenada por el entonces juez Norberto Oyarbide, entonces titular del Juzgado a Vuestro actual cargo". El entonces juez del caso, Marcelo Martinez de Giorgi, rechazó considerarlos como querellantes. La UIF apeló.

Mientras tanto, explotó la causa de los cuadernos y las declaraciones del propio Oyarbidecuando tuvo que pasar a declarar por tribunales, para explicar si le habían llevado un bolso con dinero en el día de su cumpleaños "Sí hubo personas cercanas al presidente Kirchner y a su mujer que me reclamaban una rápida solución del caso. Uno de los que recuerdo es Javier Fernández y el propio Jaime Stiuso", aseguró el magistrado, según la presentación

"Considera esta Unidad que se encuentran dadas las condiciones para resolver el planteo de nulidad basado en la existencia de cosa juzgada írrita. Es que cuando la investigación judicial no se condujo por su cauce natural, consecuente con la búsqueda de la verdad, sino que se dirigió a sobreseer ficticiamente a quien fue objeto de dicha pesquisa, la inmutabilidad de la cosa juzgada pierde su razón de ser para el caso particular, por cuanto la convalidación de tal situación jurídica colisiona con los principios más elementales del Estado de Derecho y la seguridad jurídica", se sostuvo.

Sobreseimiento e irregularidades

Los querellantes no hicieron hincapié en que el cierre de la causa se dictó en los "plazos llamativamente resumidos" del Cuerpo de Peritos oficiales, que "sirviéndose de fotocopias de unas pocas piezas procesales, por cierto cuidadosamente seleccionadas por el otrora juez y de paso, en base a un estudio aportado por Víctor Manzanares -quien además participó activamente en dicho cometido-, contador de la familia KIRCHNER, actualmente procesado en el marco de la causa 'Los Sauces', por su participación como organizador de una asociación ilícita que integraba con Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER".

Además, la UIF hizo hincapié en "las presiones y violencias que el propio OYARBIDE declaró haber recibido desde diferentes sectores, dirigidas todas a conducir la causa hacia el dictado de un sobreseimiento en beneficio de Néstor KIRCHNER y Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER". Fue cuando estuvo involucrado en los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno y reveló que lo habían "agarrado del cogote" para cerrar esa investigación.

"Los reconocidos vínculos que el ex juez habría mantenido con el matrimonio KIRCHNER durante buena parte del ejercicio de su función, habiendo intervenido en causas de extrema sensibilidad política que los involucraban, culminando casi todas ellas en sobreseimientos o trámites amañados", se afirmó, tras hacer hincapié en aquel costoso anillo que lucía Oyarbide y por el que fue investigado.

"Mantener el estado actual de cosas, beneficiando con fuerza de cosa juzgada conductas explícitamente ilícitas como las que aquí se ventilan, -máxime si fueron protagonizadas por ex presidentes y jueces federales de la Nación-, significaría la aniquilación más vergonzosa que pudiera sufrir el orden democrático y el Estado de Derecho, por cuanto la ineficacia de los mecanismos previstos para evitar tamañas afrontas no hace sino revelar la derrota de la razón frente al poder desmedido y la corrupción. Se trataría entonces de un fracaso del derecho y de las instituciones cuyo cometido es cumplirlo de acuerdo a la manda constitucional de 'afianzar la justicia'".