Alrededor del 30% de las empresas están trabajando en la actualidad en niveles similares a los existentes antes del inicio de las medidas de aislamiento para morigerar el avance el coronavirus, mientras que más del 70% dio cuenta de una recuperación parcial, de acuerdo a los resultados de un relevamiento de la consultora Randstad. Así surgió del sondeo sobre la situación de las empresas tras la pandemia y las previsiones de recuperación económica y laboral en Argentina del que participaron 762 empresas. Dentro de los que aún no han recuperado completamente su nivel de actividad, el 30% indicó no saber en qué momento logrará una recuperación completa, el 22% cree que lo hará de aquí a fin de año y el restante 19% considera que recién en 2021 alcanzará una recuperación completa de su nivel de actividad previo al inicio de la pandemia. Al consultar en qué medida se vieron comprometidos los ingresos de las compañías por la pandemia, el 36% indicó haber tenido un impacto negativo, el 31% manifestó haber sufrido poco impacto en los ingresos, mientras que el 18% refirió haber tenido un impacto muy negativo. Apenas un 10% aseguró que los ingresos de la organización no se vieron afectados en absoluto por la irrupción del Covid-19 y, en el otro extremo, solo el 5% aseguró que la crisis influyó de manera positiva en los ingresos de la compañía.En la misma línea, las compañías centraron su accionar principalmente en tres tipos de medidas para hacer frente a la situación extraordinaria causada por el coronavirus: adopción del teletrabajo (56%), reestructuración de la actividad para mantener el negocio (50%) y reducción de las jornadas laborales (24%). "Siempre se dice que la resiliencia y la creatividad argentina frente a los desafíos de una crisis es algo diferenciador, y la verdad es que lo vimos reflejado en muchos casos de compañías que lograron adaptarse al contexto de una forma extraordinaria", afirmó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay.

Por el país

Subas en el Conicet

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, anunciaron un incremento del 10% a las carreras científico-tecnológicas del Conicet en concepto de jerarquización salarial.

ATE, en lucha

El plenario nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a "una jornada nacional de lucha" para el 6 de octubre próximo, que incluirá paros, movilizaciones y desconexiones, en rechazo de "la oferta paritaria del 7 por ciento para octubre".

Scioli y la cumbre

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, afirmó que se lograron descomprimir las diferencias comerciales bilaterales, a la vez que reveló que se trabaja para una reunión entre los presidentes Alberto Fernández y Jair Bolsonaro el próximo 30 de noviembre.