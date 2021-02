Sin dudas la muerte de Carlos Menem marca el fin de una etapa neoliberal en el país, que se desarrolló en la década de los noventa. Varias fueron las frases y acciones con las que se recordará al expresidente de la Nación. Y una de ellas fue la que utilizó en el spot de 1989.

Con el objetivo de generar confianza en los argentinos y con el fin de ser el reemplazante de Raúl Alfonsín, Menem intentó conquistar a los votantes: "Síganme, no los voy a defraudar". Más allá de que ni sus asesores de campaña lo imaginaron, esas palabras marcaron su dos mandatos (1989-1999), ya que ante la pérdida de credibilidad años más tarde el exmandatario se sinceró. "Si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie", confesó.

En 1996, al iniciar el ciclo lectivo en Salta, el entonces presidente argentino Carlos Menem dijo: "Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizá se instale en la provincia de Córdoba esas naves espaciales, con todas las seguridades habidas y por haber, van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratósfera, y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma, que en una hora y media podremos estar desde Argentina en Japón, Corea o en cualquier parte del mundo. Y por supuesto, los vuelos hacia otros planetas, el día que se detecte, de que en otros planetas también hay vida".