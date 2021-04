En el marco de la lucha contra el Covid 19 y la adquisición de vacunas, los privados iniciaron consultas con diferentes laboratorios para conseguir dosis. El infectólogo Daniel Stamboulian, director médico de Stamboulian Servicios de Salud, le contó a Clarín que ya estuvo haciendo averiguaciones con Pfizer y Moderna para comprar vacunas y distribuirlas en todo el país.

Hasta el momento, dialogó con referentes de ambos laboratorios. “De Pfizer me dijeron que hasta principios de julio no va a haber stock. De Moderna no dieron fecha, pero sí estamos en contacto”, afirma Stamboulian. Y agrega: “La idea es adquirir 700 mil”.

En tanto, Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical y de la Unión Argentina de Salud (UAS) que agrupa a parte del sector privado, sostiene que también tiene la intención de comprar vacunas. “Cuando exista la posibilidad, por supuesto. Hasta el momento, no tuvimos resultados positivos con las gestiones que iniciamos”, señala.

“De los laboratorios nos dicen que, por ahora, no tienen dosis para negociar de manera directa con privados”, confirma Belocopitt. Asegura que no están en condiciones de inclinarse por una marca y que, por el contrario, se encuentran “abiertos a charlar con todos”.

Para Belocopitt, “la producción de vacunas tiene que crecer en los próximos meses”. “Cuando eso pase, vamos a tener mayores oportunidades de acceso”, remarca. Y aclara que “en caso de conseguir alguna vacuna, se va a avanzar en sintonía con el Estado”.

“Me refiero a que se va a delinear el camino a seguir en relación a la distribución de esas dosis en conjunto. El objetivo es respetar ciertas pautas vinculadas con la edad o el riesgo de quienes las reciban. Es un tema muy delicado y hay que tomarlo de esa manera”, aporta.

La consulta surge luego de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclarara que el gobierno nacional no es el único habilitado para comprar vacunas.