Margarita Stolbizer, candidata a diputada nacional por Juntos y líder del GEN, se refirió al escenario electoral de cara las legislativas que se celebrarán el domingo. "Tal vez me ilusiono pero yo creo que Larreta y Vidal son moderados y Macri le sirve a la profundización de la grieta", consideró.

"En el armado de las listas de Juntos se demostró que prevalecieron de los sectores más moderados, pero las apariciones de Macri no le hacen bien a la coalición, sirve a la profundización de la grieta", dijo en declaraciones a Futurock.

En este marco, consideró que "la grieta es lo que permite a muchos ganar elecciones". "Lo que deberíamos demostrar es que pasada la elección tenés voluntad de consensuar", dijo.

"Yo en tres elecciones intenté ir por fuera de la grieta, pero quedamos afuera del debate público de la Argentina, por eso vamos en coalición", argumentó al tiempo que añadió: "En el Congreso voy a ir a un bloque de mi partido (GEN) dentro del interbloque".

Consultada sobre las declaraciones de la titular del PRO Patricia Bullrich, quien acusó a Cristina Fernández de Kirchner de "planificar la operación" a la que se sometió en el Sanatorio Otamendi "para no estar" en el momento en que se conozcan los resultados de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, Stolbizer dijo que no comparte lo que dijo la ex ministra de Seguridad. "Pero sí es verdad que Cristina se borra en los momentos importantes", sostuvo.

Fuente: Ámbito