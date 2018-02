Margarita Stolbizer (GEN), socia política y compañera de fórmula en la última elección a senador de Sergio Massa, dijo ayer que ve una "suerte de implosión" en el Frente Renovador ante las tensiones que provocan los reacomodamientos en el peronismo.



"No participo de las discusiones que ellos tienen, pero me imagino que sí, que hay una suerte de implosión, que la semana pasada quedó bastante clara cuando los dos (Felipe Solá y Daniel Arroyo) que iban a la reunión por la unidad del peronismo tuvieron que salir a decir "ojo que nosotros no comprometemos al resto"", sostuvo Stolbizer a la FM Milenium. "El Frente Renovador hizo un comunicado desprendiéndose, y tuvieron que decir los dos (Solá y Arroyo) que estaban a título personal, que no representaban al FR", detalló la líder del GEN.



"Si en algo Massa ha sido absolutamente claro, es que su voluntad es construir esta fuerza política de la que nosotros hablamos, que es un progresismo ético, que es lo que hace falta en la Argentina, y que no puede representarlo Cristina Fernández. Ella nunca puede ser la abanderada de un progresismo honesto como hace falta en la Argentina", remarcó Stolbizer.



"La verdad es que no quiero que vuelvan esos señores de la foto (los organizadores del último encuentro peronista) comandados por la señora Cristina. La verdad es que aspiro a una fuerza política moderna, y me parece que Massa está en condiciones de formar parte de eso", remarcó.



Respecto de la marcha que impulsa el líder camionero Hugo Moyano para el próximo miércoles 21, Stolbizer aclaró: "No voy a la marcha, lo que no quiere decir que no haya motivos para la queja". "Tengo una visión bastante crítica de este gobierno, sobre todo en los temas económicos y sociales. Me parece que no le encuentran la vuelta", concluyó la líder del GEN. Télam