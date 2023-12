Federico Sturzenegger, asesor del presidente Javier Milei, afirmó que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por el Gobierno y el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso son “un primer paso en un proceso de reformas más amplio”.



En una columna de opinión en el diario Perfil, el expresidente del Banco Central en el macrismo aseguró que con las reformas propuestas hasta el momento y consolidadas a través del cuerpo del DNU 70-23 y del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos “no se alcanza a cubrir el 40% de los cambios identificados en nuestro proyecto de revisión de leyes”.



En esa línea, aseguró que se trata de “un primer paso en un proceso de reformas más amplio que el presidente Milei tiene en mente”.



El economista reconoció que las reformas forman parte de un trabajo "de año y medio en el proyecto de revisión de leyes que realicé para Patricia Bullrich", la excandidata a presidenta por Juntos por el Cambio y actual ministra de Seguridad.



Sturzenegger reafirmó también que “se enviará muy pronto un proyecto de ley para derogar unas 150 leyes”, las cuales calificó de “absurdas u obsoletas”.



“Esperamos que, tras este proceso de reformas, Argentina emerja más libre, con menos mochilas que frenen su desarrollo”, expresó Sturzenegger en la columna publicada este domingo, y señaló que “el objetivo de estas iniciativas es reducir esos estorbos y recuperar esa libertad para vivir y producir”.



Asimismo, comentó que en el caso del DNU, el decreto se estructuró en torno a “tres ejes fundamentales y complementarios: ampliar las libertades individuales, eliminar los privilegios de la casta y desregular la economía”.



Respecto de la ley de Bases y Puntos de partida, precisó que “la propuesta incluye más medidas anticastas y de desregulación, con reformas en áreas claves como la pesca, la energía y el transporte y fortalece el régimen de defensa de la competencia permitiéndoles a las autoridades velar por que no sea el propio Estado (de cualquier nivel) el que lesione la competencia”.



Además, sostuvo que “discute propuestas para mejorar la educación pública, con un examen integrador del secundario, eliminando restricciones a la educación a distancia y permitiendo que los padres conozcan de manera privada cómo le está yendo al colegio de sus hijos en una comparativa nacional y abre la posibilidad para el arancelamiento de los estudios universitarios de no residentes extranjeros”.



Por otro lado, el asesor del presidente Milei consideró que también “desafía el statu quo en materia electoral, sin duda uno de sus capítulos más polémicos y abre la puerta para una importante reestructuración del Estado”.



Asimismo, expresó que además, “como la emergencia sigue, el proyecto de bases pide también un período de facultadas delegadas para terminar el trabajo de reformas”.



Entre las principales reformas presentadas hasta el momento, Sturzenegger destacó que “las libertades individuales reciben una onda expansiva con la modificación del artículo 958 del Código Civil, que refrenda la prevalencia de la voluntad de las partes en los contratos privados”, lo que argumentó que en los hechos implica “la eliminación de la ley de alquileres y tantas otras restricciones a los contratos individuales que habíamos naturalizado”.



Al respecto, justificó que la Ley de Alquileres “resultó tan calamitosa que la oferta había desaparecido, dejando a mucha gente sin opciones de alojamiento” y sostuvo que “este fin de semana ya se observó una reactivación del mercado inmobiliario, lo que augura un rápido retorno a la normalidad”.



También sostuvo que las reformas planteadas buscan “desmontar esta estructura de poder, impidiendo la canalización de recursos hacia los sectores que buscan mantener sus privilegios a costa de la población”, y aseguró que de esta manera, se exponen los “privilegios de la casta”.



En relación a este punto, ejemplificó finalmente: “¿Cómo justificará, por ejemplo, el grupo Clarín que no debería haber internet satelital en el país? ¿Cómo argumentarán los sindicatos contra la libertad de elección de la gente respecto de su proveedor de salud? ¿Qué alegarán los empleados de Aerolíneas si se plantea permitir que la gente vuele libremente dentro de Argentina? ¿Y los dueños de los registros automotores, cómo defenderán que los trámites no se puedan realizar digital y directamente con el gobierno nacional?"



"Será interesante ver cómo estos intereses defienden sus privilegios”, concluyó.