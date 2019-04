"Estoy bien, pero aquí hace mucho frío y la comida es muy poca", son algunas de las palabras que todavía pueden leerse en una carta de un caído en Malvinas que llegó a manos de su madre 37 años después de la Guerra.

El testimonio fue escrito por Jorge Ludueña, nacido en 1963 en Las Varillas, Córdoba. Como tantos argentinos, él viajó a Malvinas en 1982 y fue testigo de los horrores en carne propia. En algún momento, el joven dedicó unas palabras a su mamá, Manuela Roldán. Él falleció el 20 de mayo de 1982 por la mala alimentación y el frío extremo, pero su carta rompió con los límites del tiempo.

Esta semana, la mamá de Jorge recibió en su casa lo que jamás imaginó: un escrito de puño y letra de su hijo, quizás uno de los pocos recuerdos que guarde físicamente. Se lo entregaron los hijos del suboficial principal Miguel Ángel Gaete, fallecido hace cuatro años.

De acuerdo con la crónica de El Doce, la carta fue hallada durante una mudanza en Santo Tomé, Santa Fe. El excombatiente la tenía entre sus pertenencias porque nunca había logrado encontrar a la familia de su compañero Jorge. "Es lindo, pero también me da mucha tristeza y bronca no haberla recibido antes. Esto me hace revivir todo", reflexionó Manuela Roldán, quien ahora tiene 77 años.

"Ahora que veo esto, sospecho que nunca le llegó nada de lo que le enviamos", expresó con angustia la mujer, quien anticipó que encuadrará la carta en el comedor de su hogar.

El texto completo de la carta:

"Queridos padres: les escribo estas líneas para decirles que estoy bien y espero que sepan dónde estoy y que no se hagan problemas porque no va pasar nada, rogándole a Dios. Estas líneas son para contarles que aquí hace mucho frío y que la comida es escasa y espero que esto termine pronto así estás más tranquila. Te cuento que el mes pasado nos pagaron el sueldo y cada uno sacó 20 millones y que pagan todos los fines de mes. Pero mandame el pulóver y un par de medias porque vamos a salir de licencia, todos los fines de semana si salimos de ésta.

Querida hermana, te escribo estas líneas para decirte que estoy bien y que no te asustes por lo que está pasando, espero se arregle pronto así están más tranquilos. Estela, mandame una carta por lo menos, que escriba la mami que hace mucho que no escribe. Cada vez que hay cartas espero una de ustedes, y cuando no me mandan me pongo triste. Estela, ¿cómo andás con el 'Beto'? ¿Se llevan bien o andan a las patadas? Y la Marita como está grande, picuda, no me extraña. Vos sabés cómo la extraño a la Marita. Hay soldados que extrañan a sus hermanitos y yo les dije que tengo una sobrina. Bueno, Estela sin más nada que contarte saludos al 'Beto' y besos a la Marita y a vos, chau hermana.

Queridos tíos y abuela: les escribo estas líneas para decirles que estoy bien y que estoy un poco preocupado porque aquí hace mucho frío y la comida es muy poca, espero que no te enojes de no haberte escrito una carta, es que no tengo tanto tiempo, espero que ustedes se encuentren bien y que escriban una carta en vez en cuando para saber cómo andan. El Oscar si trabaja y el Hugo sigue trabajando de Valbo y consiguieron la casa del barrio que se hicieron anotar y la Ester como anda con el José, espero que me manden una encomienda con masitas y chocolatines. Bueno sin más nada que contarles le mando besos a todos Chau. Perdonen la letra".