El Gobierno anunció ayer un nuevo régimen de acceso a divisas -que suaviza el actual cepo al dólar- para las compañías del sector hidrocarburífero, que podrán operar en el mercado libre de cambios en la medida que incrementen la producción de petróleo (20%) y gas natural (30%).

El país cuenta con un estricto control cambiario, establecido en 2019, para contener las escasas reservas del banco central (BCRA).

En un acto desarrollado en el Museo del Bicentenario, junto a gobernadores, gremialistas y representantes empresariales, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, brindaron detalles del nuevo esquema, el cual se oficializará en un decreto presidencial.

El titular del Palacio de Hacienda señaló que 'el régimen permitirá que las compañías puedan acceder a las divisas necesarias para garantizar los equipos especiales que se requieren para obtener producción incremental'.

El esquema 'busca generar un mayor flujo de divisas entre la Argentina y el resto del mundo, para que haya más dólares en el país, y así poder crecer más y generar más trabajo', afirmó Guzmán.

El ministro también aseguró que el Régimen de Acceso a Divisas para Producción Incremental de Hidrocarburos apunta a 'resolver limitantes y cuellos de botella' derivados de los problemas de la Argentina en el sector externo.

El régimen permitirá el acceso a divisas a las empresas que produzcan durante los últimos 12 meses un 20% (en el caso del petróleo) y un 30% (gas natural) más respeto al volumen obtenido durante 2021.

Además, otorgará porcentajes adicionales por la cobertura del mercado interno, la reversión del declino técnico, la producción incremental en pozos de baja productividad, la contratación de empresas locales de servicios especiales y la inversión.Tanto Fernández como Guzmán coincidieron en que el actual contexto presenta 'una oportunidad' para el país.

'La Argentina tiene una formidable oportunidad para el futuro en un mundo que demandará alimentos y energía', subrayó el mandatario, quien enfatizó que el país 'tiene todo lo que el mundo demanda en materia energética'.

En ese sentido, colocó como ejemplo al gas, donde el país se presenta como una 'fuente enorme con un potencial de exportación inmenso', y destacó al Plan Gas.Ar de incentivo a la producción, que 'permite que Argentina ahorre alrededor de U$S 6.000 millones de gas que antes tenía que importar'. 'Cuando llegamos, los agoreros decían que la Argentina iba camino a un colapso energético y yo veo los números de YPF que no para de crecer y que le pasa también al resto de los productores', cuestionó el Presidente. Señaló, además, que gracias al plan Gas 'hoy ahorramos U$S 6.000 millones en gas que antes teníamos que importar.

En ese marco, Fernández adelantó que el ejecutivo enviará una ley al Congreso para 'establecer claramente en qué condiciones se promueve la creación de plantas de licuefacción de gas y su funcionamiento', además de permitir otorgar 'certeza en el futuro para las inversiones'.

Las plantas de licuefacción permitirán el envío de Gas Natural Licuado (GNL) para su exportación y el Gobierno analiza la construcción de una en Bahía Blanca.

Argentina busca desarrollar masivamente la producción de energía local, especialmente de sus enormes campos de esquisto de Vaca Muerta, en la sureña provincia de Neuquén, que es la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo y la segunda de gas.

Aún con esas reservas, el país sigue siendo un gran importador de gas y el aumento global del precio del gas natural licuado (GNL), a partir de la guerra en Ucrania, está afectando su balanza comercial de energía. Por eso, además busca convertirse en un exportador de GNL con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que podría entrar en funcionamiento a fines de 2023 o principios de 2024.

Hoy, el Tedeum

El presidente Alberto Fernández asistirá hoy a las 11 al tradicional Tedeum que se celebrará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires con motivo de los festejos del 25 de Mayo, en un nuevo aniversario de la Revolución de 1810.

El Presidente arrancará el día en la Casa de Gobierno donde compartirá un desayuno con los integrantes del gabinete nacional, con quienes luego se dirigirá a pie a la Catedral Metropolitana.

Esta es la primera vez que Fernández asistirá en forma presencial a un Tedeum en su carácter de Presidente, ya que en los dos primeros años de su mandato la ceremonia se realizó en forma virtual.