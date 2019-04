Tal como se había anticipado por estas horas, un nuevo aumento de naftas inicia su curso. Axion Energy será la primera compañía que, presionada por el alza de la cotización del precio internacional del petróleo, realice un aumento en el valor del litro de nafta desde el primer minuto de hoy.

Con un valor internacional del crudo que pasó de U$S 67 a U$S 72,15 en solo un mes, la empresa decidió que el precio de la nafta aumentará un 6%. Hasta el momento, tanto las compañías YPF como Shell no anunciaron aumentos.

El porcentaje de suba es tanto para las naftas como para diesel y se trata del cuarto aumento en lo que va del 2019.