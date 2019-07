Expectativas. El dólar subió a días de las elecciones primarias que generan expectativas en los mercados.

El dólar subió ayer 13 centavos en promedio y cerró en $45,06, pese a las herramientas que puso en práctica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para contenerlo.



La divisa estadounidense cerró ayer en su valor más alto desde el 14 de junio en bancos y agencias de la City porteña. Sucedió en una rueda en la que el BCRA convalidó la séptima suba de tasas en la licitación de Leliq, o letras de liquidez, que son los instrumentos que subasta diariamente el Central, y cuyos únicos inversores son los bancos.



La tasa de Leliq superó el 60,27%, en una rueda en la que el Banco Central intervino con ventas de futuros.



"La demanda prevaleció sobre la oferta por estar ya casi en el fin de mes y por la expectativa de los mercados financieros ante las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y su resultado", señaló Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



En ese sentido, remarcó: "Es por ello que el BCRA desplegó toda su batería de contención y les dio liquidez a los mercados con su intervención en los mercados de cambios, dinero con la licitación de Leliq, y de futuros de dólar a plazos (NDF) en el sistema ROFEX, para contener la demanda dentro de los parámetros previstos".



"La necesidad de cobertura y la inminencia del fin de mes alimentaron una demanda que tuvo insuficiente oferta para abastecerla", explicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



En una rueda de prensa en Casa de Gobierno luego de la reunión del gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, aseguró que "están dadas las condiciones macroeconómicas para que eso no suceda", al responder si el Gobierno podía garantizar que después de las elecciones no iba a haber un salto del dólar.



"Estamos tranquilos -expresó- con el programa económico y no esperamos mayores sobresaltos a lo largo del año". "Por primera vez en mucho tiempo hay superávit, ha bajado sensiblemente el déficit fiscal, y no está previsto de ninguna manera un sobresalto con el dólar", enfatizó.



"Hace varios meses que estamos atravesando una saludable tranquilidad en el mercado cambiario", insistió, y analizó que "la parte más compleja de la crisis, que nos impacto de lleno el año pasado en los meses de abril y mayo, empezó a revertirse lentamente".



Asimismo, señaló que "la baja de la inflación obviamente está vinculada a la tranquilidad cambiaria". "Va a haber un pequeño movimiento diario del dólar en el orden de que empiece con cero, como la de" el lunes, sostuvo respecto del movimiento diario de la moneda. "Por supuesto -agregó- que la incertidumbre electoral impacta sobre las decisiones económicas pero no vemos que algo puntual haya generado ningún cimbronazo", enfatizó.