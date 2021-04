América del Sur es la región más preocupante en lo que respecta a las infecciones de Covid-19, ya que los casos están aumentando en casi todos los países, dijo ayer la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne.

"En ningún lugar las infecciones son tan preocupantes como en Sudamérica", dijo Etienne durante la conferencia de prensa semanal del organismo. Brasil ha registrado el aumento más despiadado y los científicos pronostican que pronto superará lo peor de una ola récord registrada en enero en Estados Unidos, tras registrar más de 4.000 muertes diarias el martes.

"La situación en Brasil es preocupante en todo el país", dijo Sylvain Aldighieri, gerente de incidente para Covid-19 de la OPS. "Nuestra preocupación en este momento también son los ciudadanos brasileños en este contexto en que los servicios de salud están sobrepasados".

"Brasil necesita acceder a más vacunas y debería poder recibirlas mediante asociaciones globales", sostuvo Aldighieri.

La OPS puede expandir su ayuda a los estados brasileños que lo requieran, dijo Aldighieri y agregó que el organismo ya está brindando asistencia en la secuenciación del virus y procurando oxígeno y pruebas de testeo.

Las unidades de terapia intensiva están cerca de su capacidad máxima en Perú y Ecuador y los casos se han duplicado en zonas de Bolivia y Colombia en la última semana, dijo Etienne, quien agregó que el Cono Sur también está experimentando una aceleración de los contagios.

Estados Unidos, Brasil y Argentina se encuentran entre los 10 países con el mayor número de nuevas infecciones a nivel mundial, dijo Etienne. La región de las Américas registró más de 1,3 millones de nuevos casos de coronavirus y más de 37.000 muertes la semana pasada, superando la mitad de todos los decesos reportados globalmente, agregó la funcionaria.

"No podemos aliviar las intervenciones de salud pública y sociales sin buena información y justificación", dijo Etienne, quien sostuvo que ralentizar y detener la transmisión "requiere una acción decisiva de los gobiernos locales y nacionales". Más de 210 millones de dosis de vacunas se han administrado en la región, dijo la directora de la OPS.

Bolivia, Nicaragua y Haití podrían verse afectados por demoras en la llegada de vacunas del Instituto Serum de India, dijo por su parte Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, pero la Organización Mundial de la Salud está pidiendo al gobierno indio que garantice los acuerdos de envíos.

Brasil continúa siendo el país con más casos y muertos a nivel global, con más de 13,1 millones de contagios y 337.000 decesos desde el inicio de la pandemia.

El martes, el gigante sudamericano batió su récord de muertes, mientras que Argentina alcanzó su pico de casos con casi 21.000 contagios en las últimas 24 horas. Uruguay, con tan sólo 3,4 millones de habitantes, contabiliza 123.000 infecciones, el 3,6% de su población. El martes, el pequeño país rioplatense registró más de 3.000 nuevos contagios y el promedio semanal de casos muestra una tendencia a la alza respecto a semanas anteriores.

"Este virus llegó para quedarse"

"Este virus, como otros, llegó para quedarse, y se quedará toda la vida", afirmó ayer el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mientras visitaba una comunidad del sureño estado de Santa Catarina.

"El virus no se irá. Prácticamente es imposible erradicarlo", agregó Bolsonaro, el mismo gobernante que en los inicios de la pandemia intentó restarle importancia llegando a calificar el mal como una "gripita".

"No lean noticias falsas y no acepten recomendaciones de quienes son negacionistas", afirmó el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, aludiendo a Bolsonaro. Doria pidió también no creer a quien piense que se está "enfrentando una gripecita". "Estamos enfrentando la más grave crisis de salud del mundo de toda la historia", recalcó Doria.